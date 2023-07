Ramiro Marra reveló a qué edad dejó la casa de sus padres: "Medio que me echaron"

Ante la sorpresa de la influencer Mai Pistiner, Marra profundizó: "Tenía un departamento igual".

dolar-blue-rodrigo.marra.jpg El diputado porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra adelantó que sorteará $ 12.389 entre los participantes que acierten a cuánto estará el dólar blue el próximo viernes (Foto: Instagram Rodrigo Marra).

"¿Y por qué te fuiste tan grande?", le repreguntó la conductora, y Marra respondió: "Me llevo bien con mis padres, pero medio como que me echaron. Me dijeron 'ya tenés tu departamento, te podrías ir'".

"Me llevo bien con mis padres, yo volvería a vivir con ellos. Son ellos los que no quieren, no yo", dijo entre risas.

El recorte del reportaje, donde el dirigente que responde a Javier Milei habló de otros temas personales como cuánto cobra y cómo fueron sus relaciones con sus exparejas, inmediatamente generó revuelo en Twitter y estallaron los memes.