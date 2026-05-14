La defensa del diputado del Tesla en A24: "Si uno tiene un estilo de vida, está mal cambiar para la tribuna"

Según detalló el legislador, la camioneta fue cargada en una naviera en Estados Unidos, trasladada en barco hasta el puerto de Buenos Aires y luego retirada tras completar el despacho aduanero y el pago de impuestos correspondientes.

El legislador explicó que el vehículo todavía no estaba homologado y que debía cumplir una instancia técnica antes de obtener la patente definitiva. Una vez finalizado ese trámite, llevó el vehículo al estacionamiento de Diputados a un lugar asignado dentro del edificio.

También contó que el Tesla tenía poca batería y que debió detenerse previamente para cargarlo en una estación de servicio. “Lo guardé donde guardo el auto habitualmente. Al día siguiente se armó todo el revuelo”, aseguró.

El diputado negó que hubiera existido un conflicto interno en la Cámara baja por la presencia del vehículo y afirmó que nadie le pidió formalmente retirarlo.

Tesla diputado libertario El legislador explicó que el vehículo todavía no estaba homologado y que debía cumplir una instancia técnica antes de obtener la patente definitiva. (Foto: captura de pantalla)

Su situación patrimonial

Quintar defendió su situación patrimonial y remarcó que desarrolló actividades privadas antes de llegar al Congreso. “Yo trabajo desde los 13 años”, dijo.

También explicó que es abogado, tiene un estudio jurídico en Jujuy y participa de una empresa familiar vinculada al rubro de la salud: “Soy parte de una empresa familiar que tiene cuatro generaciones de laburo”, afirmó.

El legislador rechazó las críticas vinculadas al nivel de exposición que generó el vehículo y sostuvo que no considera que se trate de una muestra de ostentación. “Ostentación sería pararlo en Puerto Madero y decir ‘Aquí estoy yo’. Yo me fui a trabajar y al día siguiente la saqué y la mandé a mi casa en Jujuy”, contó.

Manuel Quintar estacionamiento El legislador planteó que no considera que se trate de una muestra de ostentación. (Foto: archivo)

Cómo fue la compra

Quintar también dio detalles sobre el pago de la importación y aseguró que toda la operación se hizo mediante transferencia y los impuestos fueron abonados a través del sistema aduanero correspondiente. “Está todo bancarizado, tanto la transferencia para comprarlo en Miami como todo lo que pago acá”, sostuvo.

Consultado sobre sus ingresos utilizados para la operación, aseguró que "son consistentes con mi declaración jurada".

Además, el diputado respondió los cuestionamientos sobre supuestos vínculos entre su empresa familiar y organismos estatales, y negó irregularidades relacionadas con prestaciones médicas y auditorías vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. “Eso es mentira, eso es parte de una campaña”, afirmó.

Quintar explicó que su familia administra una clínica privada en Jujuy y aseguró que el sanatorio trabaja como prestador del PAMI desde hace décadas. También sostuvo que las auditorías médicas se realizaron a través de profesionales que integran la red prestacional del sistema de salud.