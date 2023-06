Sus dichos no tardaron en hacerse eco en las redes sociales, donde los internautas opinaron al respecto y demostraron distintas opiniones. En consecuencia, el legislador porteño utilizó su cuenta de Twitter para retractarse y aclarar lo que había dicho.

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1670147063927980032 Sobre mi declaración: aclaro que fue un error y no pienso de esa manera.



Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está… — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 17, 2023 El arrepentimiento de Ramiro Marra tras el polémico consejo sobre educación sexual

"Sobre mi declaración: aclaro que fue un error y no pienso de esa manera", comenzó diciendo Ramiro Marra. Y continuó: "Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma".

En ese sentido, aseguró que "el problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás. Los docentes DEBEN ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que NADIE puede tocarlos".

"Los docentes NO DEBEN travestir niños en clase, los docentes NO DEBEN decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes NO DEBEN BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos", completó en su descargo.