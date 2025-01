REAPARECIÓ Axel Kicillof y sentenció al Gobierno de Milei: "Ha fracasado"

El gobernador aseguró que Milei vive "una suerte de fiesta basada en el apoyo que recibe de los timberos y los millonarios, que obviamente están como perros con dos colas, pero el resto de la economía viene en franca decadencia y en franco declive que va a continuar de no cambiar las políticas económicas".

"Son números de tragedia lo que está viviendo la producción hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente", aseveró.

Kicillof señaló que cayó el consumo de carne, leche y yerba mate

Kicillof hizo foco en los últimos datos de consumo, como la "caída del 18% del consumo masivo y el consumo en supermercados cayó 19%".

"Uno dice consumo y parece que estuviera hablando de una estadística barométrica, de una estadística climática. Es que la gente no está pudiendo comprar, la plata no alcanza. Ese es el problema", marcó.

Y se enfocó en tres estadísticas de consumo masivos "vinculadas a lo que es la cultura argentina y la historia argentina".

"Milei puso el consumo de carne en la Argentina en los niveles más bajos de los últimos 22 años. Milei puso el consumo de leche en la Argentina en los niveles más bajos desde 1980", detalló.

Y continuó: "Es decir, si no hay carne, no hay leche, bueno, se dice popularmente, el mate, bueno, el mate tampoco. No hay carne, no hay leche, no hay yerba mate tampoco".

El gobernador habló de la caída del empleo

En ese sentido, el gobernador señaló que "esta caída del consumo es producto de la caída de las jubilaciones en un 30%, el salario mínimo vital y móvil, 28% abajo. Son niveles dramáticos".

Respecto al empleo, dijo: "Si cae el consumo, cae la demanda interna, cae la producción, cayó también la construcción, 30% construcción pública y privada. Milei paró toda la obra pública, pero como no hay suficientes ingresos, también paró la construcción privada".

"Y se han perdido 130.000 puestos de trabajo nacionales, tomando la estadistica oficial tambien, sin contar otros elementos que engrosan la cifra, y 13.000 empresas fueron sepultadas por el plan de Milei", continuó.

"La provincia de Buenos Aires va a resistir", afirmó Axel Kicillof

"¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está el fenómeno mundial? Bueno, la verdad que está aplicando un plan que se aplicó muchísimas veces con los resultados que se conocen, las mismas medidas, las mismas decisiones, obviamente a mismas consecuencias, mismos efectos, mismos resultados", señaló el mandatario provincial.

Y destacó que "el turismo no escapa de esta situación". "Le quiero decir a Milei que puede hacer todos los intentos, puede seguir y persistir, pero la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de producción, de trabajo, es una provincia de industria nacional, de pequeños productores agropecuarios, pero también y principal provincia turística, la provincia de Buenos Aires va a resistir aún estas medidas desastrosas que está tomando Milei, con un esfuerzo enorme", completó.