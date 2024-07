Rechazan una cautelar de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo por un reclamo millonario a Capital Humano

El magistrado encargado del caso determinó que la petición de la universidad no podía prosperar, ya que no se "aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo" y que sus afirmaciones no son suficientes para justificar la medida solicitada. Asimismo, se confirmó que el planteo de la UNMA carece de "verosimilitud en el derecho en forma patente" y que no se observa claramente la supuesta arbitrariedad denunciada por la Administración Pública.