Reforma judicial: los diputados de Schiaretti dicen que no la votan si no hay consenso y le complican los números al oficialismo

Fue uno de los temas que generó grieta y uno de los protagonistas del reclamo del lunes. La reforma judicial se va a votar casi con seguridad la semana que viene en el Senado y después va a pasar a Diputados. Ahí el Gobierno tiene más complicados los números.

Ahora, los diputados del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, salieron a aclarar que no van a votar la ley sin consenso previo y complican las cuentas para el oficialismo, que todavía está lejos del número mágico de 129 legisladores que necesita para aprobar la ley.

Cómo está la cosa.

El oficialismo quiere apurar el dictamen y sacarlo para esta misma semana (¿hoy mismo?) y creen que la semana del 23 ya podrían estar tratándolo en el recinto.

El Frente de Todos tiene 42 (¿43?) votos en el Senado (necesita 37). El debate fuerte del tema está en Diputados pero esa votación se empieza a cocinar desde ahora.

Arrancó el toma y daca de juzgados y otro tipo de intercambios para lograr el número mágico. Si se aprueba la ley va a haber mucho para repartir.

En Diputados siguen las negociaciones. Por ahora no se ponen de acuerdo oficialismo y oposición sobre cómo deberían seguir las sesiones virtuales.

Juntos por el Cambio no acepta extender el protocolo (se debería extender por "consenso", según dice el documento firmado por todos) ¿Lo impondrá el oficialismo por su cuenta?

Para el debate de la ley, el Frente de Todos tiene 118 votos (+ uno de licencia) y le faltan 10 para el quórum.

Hay 8 diputados aliados (“los Ramones”) pero les siguen faltando 2, suponiendo que todos los propios estén.

¿Pueden recurrir a la izquierda para el quórum? Podrían ser dos votos más.

¿Pueden recurrir a Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino? Otro voto.

Pero la clave está en los votos del bloque de Lavagna, Schiaretti y Urtubey. Los de Lavagna ya avisaron ayer que no van a ayudar a que se apruebe la ley.

Ahora, los de Schiaretti se sumaron al rechazo. "No van a votar si no hay consenso", explicaron fuentes del bloque. Quedan otros tres diputados en ese interbloque: uno que responde al exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, un socialista santafesino y el excandidato a gobernador de Lavagna, Eduardo "Bali" Bucca, que todavía no se definió.

La clave es que el Gobierno logre romper ese interbloque. No está tan lejos. No todos están de acuerdo en negar el debate. ¡Ampliaremos!

