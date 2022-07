El mensaje de la UBA tras el bloqueo de militantes a Ricardo López Murphy

Y advirtió: "En ese sentido, la UBA siempre defenderá la pluralidad de ideas en el marco de los valores democráticos".

Embed Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo. pic.twitter.com/D56i3jrpAT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 19, 2022

El martes, el legislador se disponía a dar una charla en la facultad de Ciencias Económicas cuando un grupo de estudiantes identificados bajo la insignia política de La Cámpora interrumpió en el salón y le exigieron respuestas sobre la implementación del presupuesto educativo del 2001, cuando entonces era ministro de Economía.

“Venimos a hacer acá una manifestación pacífica, pública”, advirtió uno de los manifestantes al irrumpir en el espacio educativo y López Murphy contestó: “¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”.

Entonces uno de los militantes pidió que el debate se realice en uno de los pasillos “visible a los estudiantes que pasan y no se escondan en un salón”. "¿Usted me vio esconderme alguna vez?”, preguntó el diputado a lo que los estudiantes le contestaron: "Si, desde el 2001". Y el economista respondió: "No es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por las calles sin custodios”.

López Murphy, irónico: "Me fui caminando a mi casa"

Luego del episodio, López Murphy tuvo que cambiar de salón y luego escribió en su cuenta de Twitter: “Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo”.

Más tarde, subió una foto a sus redes sociales en las afueras de la UBA e ironizó: "Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa. Cosa que muchos no pueden hacer".