Roberto Lavagna anunció su apoyo a Sergio Massa

En esa misma línea, añadió: "Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Por eso pienso que es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita. En mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa".

Como ciudadano he creído y creo que nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los CONSENSOS y buscar GOBIERNOS DE UNIDAD NACIONAL para un conjunto de temas claves. — Roberto Lavagna (@RLavagna) November 14, 2023

Las críticas de Roberto Lavagna

Asimismo, Lavagna apuntó: "Entre tanto, vale la pena que recordemos algunas cosas que ayudan a avanzar: gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante".

"Gobernar no es creer que todo empieza de cero como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre; gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible", aseguró el ex candidato presidencial de 2019 por Consenso Federal.

En tanto, continuó: "Gobernar es ser prudentemente decidido. Cuidadoso de la compleja y frágil trama social preexistente; Gobernar es cambiar aquello que no funciona, que no cumple con las aspiraciones de la sociedad, juntando la mayor cantidad de voluntades posibles; gobernar es saber qué, cómo y cuándo crear nuevas y mejores realidades sin un ir y venir constante, donde lo que queremos y decimos hoy es diferente de ayer, de antes de ayer y de mañana".

Y concluyó: "Y finalmente, gobernar y hacerlo bien, es un trabajo complejo y abnegado. Gobernar es crear con conocimiento y coraje, sin improvisaciones ni fantasías".