Rodríguez Larreta: "Se eligió deteriorar la convivencia política justo en el momento en el que más se necesita"

Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la quita de fondos a la Ciudad por parte del Gobierno Nacional.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa para exponer su posición acerca del anuncio que hizo el Presidente de recortar la coparticipación de la Ciudad. Adelantó que irá a la Corte Suprema para reclamar por la medida pero además alertó que se le quitan fondos a su distrito "en el peor momento de la pandemia"

"Lamentablemente lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo, a lo que creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política justo en el momento en el que más se necesita la convivencia, se eligió la división. No vamos a sacar a la Argentina adelante con esa división. Nos encontramos con una medida improvisada e inconsulta que le saca fondos a la Ciudad para la provincia en el peor momento de la pandemia", dijo Larreta.

El jefe de Gobierno también aclaró que este traspaso de fondos no se discutía desde marzo y que, entonces, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. "Tuve 26 reuniones con el Presidente después de esa fecha y no lo volvieron a mencionar", aseguró.

"No creo en las decisiones tomadas con especulaciones políticas"

Con respecto al mensaje de texto que le envió Alberto Fernández "un minuto" antes del anuncio, Larreta dijo que no lo contestó.