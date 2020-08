"¿De dónde sale tanto odio?": El editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió a la réplica del presidente Alberto Fenández y varios referentes del Frente de Todos sobre la marcha que se realizó el lunes 17 de agosto al preguntarse: "¿De dónde sale tanto odio?".

"A 48 horas del banderazo del 17A el Gobierno sigue perdiendo tiempo, energía y esfuerzo en contestarle a la gente que marchó. El Presidente dijo este mediodía: 'No nos van a doblegar los que gritan, los que gritan suelen no tener razón'. ¿Cuál es el problema de esta frase? Que nadie quier doblegar al Presidente, simplemente lo que pidió la ciudadanía el lunes es ser escuchada. Es una cuestión de necesidad. Lamentablemente, algo de ese odio tan profundo sigue estando subyacente entre nosotros. La gente que no me gusta son psiquiátricos, hay que internarlos y encerrarlos".

"Es una mezcla de odio y necesidad de silenciar al que piensa distinto. Sos periodista crítico u opositor, llamate a silencio. Es preocupante que se haya recreado este clima de rencor, venganza, revancha, saña, furia y aborrecimiento por el otro. Pero no creo que se trate solamente de odio, también hay un tema racional. La preocupación está en saber que ya no tienen el patrimonio de la calle".

"Hasta hace algunos años reinaba en Argentina la creencia de que el peronismo era el amo y señor de la calle. Que la 9 de Julio o Plaza de Mayo eran solamente para un acto de Cristina o una buena marcha de Moyano. Sin embargo, cada vez queda más demostrado que la clase media le fue perdiendo el miedo a la calle y se fue adueñando de ella. Eso los asusta. No es un tema que sucede solamente en Argentina, está pasando en el mundo. Hay un nuevo sujeto social, un nuevo actor político global llamado 'ciudadanía' que sale a la calle por miles de motivos diferentes y le marca la cancha al Gobierno de turno. La oposición hoy no está en Cambiemos, está en a calle y eso los tiene un poco desconcertados".

"En el fondo, no soportan ser contradecidos ni criticados, hay una profunda intolerancia a la crítica, la disidencia y el pensamiento diferente. Hay un deseo de imponer el pensamiento único, una Argentina donde todos piensen más o menos igual. El gran problema que tenemos es que se viene un momento muy complejo para nuestro país, con más conflictividad social porque se viene más pobreza".

"Esa desconexión con la realidad es la que genera que el Presidente baje en los sondeos de opinión. Por primera vez desde que empezó la pandemia, Alberto tiene más imagen negativa que positiva. El aislamiento de él y su Gobierno respecto a la sociedad. El Gobierno hizo su propia cuarentena, se encerró tanto en la Quinta de olivos que se alejó de los problemas cotidianos de la gente. Y cuando una parte de la sociedad se lo quiso recordar, la respuesta fue la misma de siempre: agresión, violencia y odio".