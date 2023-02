Santiago Cafiero ensalzó a Alberto Fernández: "Argentina tiene hoy un rol relevante en el mundo por su liderazgo"

af cafiero.avif

En ese sentido, afirmó “soy leal a este proyecto, al Presidente que lo conduce, y a las ideas del peronismo. No es un tema de pecheras, es lo que corresponde”, agregó Cafiero en línea con las declaraciones en los últimos días de otros miembros del gabinete como Aníbal Fernández (Seguridad) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social).

En cuanto a la interna del FDT, el Canciller analizó que ”hay debates de posicionamientos lógicos y de proyectos internos”, aunque recalcó que “hay algunos que hacen el debate con mayor énfasis para tener un grado mayor notoriedad, pero no es patrimonio sólo del peronismo argentino”.

”Cuando hay compañeros y compañeras, de cualquier espacio, que se esfuerzan más en diferenciarse y cuestionar internamente, que en contrastar modelos de países, que es lo que va a estar en juego este año, me resulta una discusión que no le contribuye a nadie. Es por vanidad, no construye nada”, se explayó Cafiero.

En tanto, indicó que la evaluación de la gestión del Gobierno no se va a realizar por el vínculo entre los ministros, que “la responsabilidad de la unidad no recae sobre una persona, es colectiva”.

Por último, reivindicó que ”el peor peronismo es el de la obediencia, necesitamos un peronismo que debata”.

Cafiero apuntó contra el macrismo

"Le tenemos que ganar a (el expresidente norteamericano Donald) Trump, (expresidente brasileño Jair) Bolsonaro y (Mauricio) Macri. Esa ultraderecha con visos antidemocráticos, esa es la representación de Juntos por el Cambio (JxC) hoy y a eso hay que ganarle", remarcó el canciller.

Cafiero recordó que "el macrismo destruyó 23 mil pymes" y detalló que "cuando asumimos en el Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas que hoy conduce Gabriel Katopodis tenía 270 obras en marcha; hoy tenemos más de 5 mil en todo el país, sin distinción de banderías políticas".

"El objetivo es seguir poniendo a la Argentina de pie y que no vengan otros a destruir lo que con mucho esfuerzo todos los argentinos y argentinas pudimos construir estos tres años", sintetizó.