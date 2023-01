Santiago Cafiero, sobre los dichos del Papa Francisco: "Al peronismo la pobreza le duele y lo ocupa"

Embed

"Creo que fue de mucho antes. La reflexión del Papa es otra, además. Viene de la Argentina de otras décadas, ante cada oleada de política neoliberal y ante cada oleada de endeudamiento, que arrojaron pobreza", ahondó.

En este sentido, apuntó contra Macri e incluyó a la última dictadura: "Los últimos dos fueron la dictadura del 76 y la época de Macri. Es una realidad. Eso le quita capacidad al Estado para que la pobreza se reduzca".

Santiago Cafiero y la situación de Venezuela

Uno de los ejes de polémica es la constante defensa del oficialismo del régimen de Nicolás Maduro y la invitación que le hizo a participar en la Cumbre de la CELAC.

Al ser consultado al respecto, manifestó: "El mecanismo de la CELAC es un mecanismo de encuentros. Argentina lo que demostró es su capacidad de convocatoria sin exclusiones. La política exterior se hace con pragmatismo, no con afinidades, no es algo emocional. No es un tema de Venezuela, sí o no. Se politizó, pero no tiene que ver con la política exterior de los países, que va por otros carriles y es racional y pragmática".

Alberto Fernandez Nicolas Maduro.jpg

Y argumentó: “La Argentina lleva adelante relaciones con todos los países del mundo; algunos monárquicos, otros con partido único, otros comunistas... Estados Unidos y Francia también hacen eso. Francia nunca sacó la embajada de Caracas. Habrá una tribuna que le guste más a uno u otro; pero la función, la Cancillería y la política de Estado es preservar los vínculos más allá de gobiernos y afinidades”.

En este marco, Cafiero reconoció que "en Venezuela hay violaciones a los Derechos Humanos”. Y continuó: "Efectivamente, hay países en América Latina que nos preocupan y con los que trabajamos permanentemente para que resuelvan su situación".

“¿Queremos que la Argentina cumpla para la foto, para quedar bien con el mainstream, o que se involucre? Gracias a la intervención de Alberto Fernández, en Caracas se instaló la oficina del Alto Comisionado y desde allí se están haciendo las investigaciones por violación a los Derechos Humanos. ¿Es más importante eso o estar levantando el dedo? ¿Qué va a generar el castigo a los responsables y resarcimiento a las víctimas, la denuncia hueca o una actitud responsable? Es más constructivo lo que ha hecho el Presidente”, concluyó.