Se calienta la campaña: nuevo spot de Sergio Massa contra Javier Milei

Sergio Massa: "Sólo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sostuvo este lunes que "cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos, no hay tos ni ruido" que puedan molestar.

Las declaraciones fueron realizadas en un acto, junto al intendente municipal Nicolás Mantegazza, donde visitó el Centro Operativo de Prevención de San Vicente. "Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no me molesta", aseguró Massa en referencia a los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que le incomodó la tos del público durante el debate.

Por su parte, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se había quejado este lunes porque en el debate de anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el público que acompañaba al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, "era un coro de tos", que pretendía lograr su "desborde emocional". No obstante, el economista se mostró satisfecho porque "no lo lograron".

“El plan del equipo de Massa era entrar en descalificación de que no tengo el equilibrio emocional para estar a cargo del gobierno. Era la estrategia. A lo largo del debate, Massa me agredió cientos de veces y yo no entré en ninguna de esas provocaciones", explicó el libertario, esta mañana, a Radio Rivadavia.