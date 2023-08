El plan secreto de Sergio Massa para dar vuelta la elección y las ideas de Patricia Bullrich para doblegar a Larreta

Según los papers secretos de la campaña, a los que accedió A24.com, buscará mostrarse como un líder con imagen moderna, abocado a la gestión y a la innovación con políticas públicas y privadas.

Un respiro para llegar a octubre

Pese a que seguirá siendo ministro, a partir de ahora buscará dar otra imagen de candidato y su último discurso en el rol estrictamente de titular de Hacienda fue este lunes cuando anunció el pago del vencimiento al Fondo Monetario Internacional de 2700 millones de dólares con un crédito puente de bancos internacionales y yuanes, a cuenta de la promesa del Fondo de 7500 millones en agosto para hacer frente a los vencimientos hasta octubre.

El Fondo le dio un respiro para que la Argentina no caiga en el abismo y se reservó una negociación posterior para principios de noviembre, que se hará con el candidato presidencial ganador del 22 de octubre o con los dos candidatos mejor posicionados para asumir en el próximo gobierno, previo al ballotage del 19 de noviembre.

Con este respiro, Massa buscará ponerse traje de candidato presidencial e incluso se pondrá este martes la vestimenta de trabajo de las empresas que visitará en su periplo electoral. Un paper secreto del equipo de campaña del candidato fija una estrategia para cambiar la imagen perdedora de Unión por la Patria por la de un candidato innovador, con ideas propias y con gestión público privada, incluso con reuniones con jubilados donde recordará su paso por la Anses en 2002.

Las medidas de ajuste fiscal que acordó el viernes con el FMI a cambio del desembolso de 7500 millones de dólares para la segunda mitad de agosto próximo se negociarán y se conocerán, también, despues de las PASO.

El FMI pide congelamiento de salarios públicos, del gasto fiscal, freno a las transferencias a las provincias, a los subsidios a empresas públicas y de subsidios a empresas privadas de servicios públicos de gas y de transportes, lo cual derivaría en mayores aumentos de tarifas.

Pero el ajuste, en caso de haberlo, será posterior a las elecciones primarias abiertas. Si Massa no queda bien parado en las PASO tendrá resistencias internas al ajuste.

Patricia Bullrich se siente ganadora, pero ordenó evitar el triunfalismo

Mientras Massa resuelve su dilema, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se siente ganadora en la interna de Juntos por el Cambio después del paso por Chubut, donde junto a su oponente interno Horacio Rodríguez Larreta le levantaron la mano al candidato a gobernador de Juntos, Ignacio Torres, que ganó una elección histórica. La diferencia con Larreta, más allá de las sonrisas de compromiso, fue que Bullrich fue aclamada y vivada en el improvisado bunker ganador de "Nacho" Torres en la noche del domingo y la gente cantó “Patricia presidente”.

torres-horacio-patricia.jpeg

Si bien ella los frenó y dijo que esa discusión se dirimiría en las PASO del 13 de agosto, todo su equipo tomó nota y disfrutó de la mayor popularidad en tierra chubutense. “En realidad, Patricia hizo notar esa reacción de la gente al pedirles, con una sonrisa hacia Larreta, que dejaran esa competencia para el 13 de agosto”, señaló un operador del bullrichismo.

El discurso de Bullrich en Chubut se vio por televisión en todos los noticieros del país y ella, pese a subrayar que sólo se celebraba allí el triunfo de Torres en esa provincia, fue la que pronunció el discurso más presidencialista con fuertes críticas hacia el gobierno nacional y al kirchnerismo.

En el bunker de Bullrich ponen de manifiesto que casi todas las encuestas de intención de voto que se publican en los medios, y las que no se publican también, la dan como ganadora, aunque la propia candidata ordenó no caer en triunfalismos. La ex ministra de Seguridad es consciente de que Rodríguez Larreta tiene mayor manejo de recursos y tiene el manejo del aparato de la Ciudad y del radicalismo nacional.

Unión por la Patria perdió cinco provincias que eran peronistas y va por más

Consultados funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, cada vez más ausente de la escena pública, aseguraron a A24.com que la seguidilla de derrotas de Unión por la Patria preocupa mucho más de lo que confiesan los candidatos. La oposicion le arrebató cinco provincias al peronismo: San Luis, Chaco, San Juan, Santa Fe y Chubut.

Alberto Cumbre Agropecuaria.jpg

Además, un candidato cercano da Juntos, Rolando Figueroa, ganó la provincia de Neuquén y en Córdoba es posible que los votantes del gobernador y precandidato a presidente Juan Schiaretti en las PASO del 13 de agoto terminen votando en las generales del 22 de octubre al eventual candidato de Juntos que esté más cerca de ganarle a Massa y hagan un “voto útil”.

Además, Juntos por el Cambio ya ganó las provincias de Jujuy, Mendoza y Corrientes, y podría triunfar en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Entre Ríos en las elecciones de agosto. En Santa Fe, Mendoza y Chaco sólo hubo primarias y habrá que definir las elecciones generales de gobernador en septiembre, pero Juntos quedó mejor posicionada para ganar.

De ese modo, un futuro presidente opositor podría tener hasta diez provincias de color amarillo y no cuatro como el ex presidente Mauricio Macri. “La única línea de acción que tenemos que tener es tratar de dejar de perder”, dijo a A24.com un funcionario del ministro del Interior y jefe de campaña, Eduardo “Wado” de Pedro. Ahora se viene una agenda federal.

Cómo será la agenda federal de Massa que empieza este martes

“Se va a seguir profundizando la agenda federal para hacerse fuerte de nuevo en las provincias y sobre todo en las que nos fue mal”, señaló un allegado a De Pedro. Desde este martes, comienza este martes con una agenda intensa en Mendoza, San Luis y Córdoba el miércoles. Todas provincias donde el Gobierno perdió y Massa debe revertir.

massa mendoza dos.jpg

“En Chubut hicimos una buena elección dentro de los despelotes que tuvo la provincia y la mala gestión de Mariano Arcioni”, dijo un funcionario que responde a Massa, jefe político de Arcioni, gobernador de Chubut. “Arcioni es un buen tipo, pero políticamente no pudo cerrar ningún problema y perdimos porque Comodoro no pudimos sacar la diferencia necesaria porque la gente no fue a votar”, señaló el vocero massista.

Durante la semana también Massa se reunirá con dirigentes sindicales, cámaras empresariales, medios y distintos actores de los sectores económicos provinciales. La llamada “gira federal” comenzará este martes en Cuyo.

A las 10, en Mendoza irá a la empresa IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima), que es una empresa industrial de soluciones integrales para la generación de energía, donde hará una recorrida por las instalaciones de una turbina y reactor acompañado por el directorio de la compañía.

A las 12, tendrá encuentros con empresarios, productores vitivinícolas y emprendedores locales. A las 13, hará propuestas con intendentes, referentes políticos, candidatos a intendentes e intendentes locales.

Despues partirá a San Luis donde a las 18 irá a la Caja de los Trebejos con una actividad con empresarios, productores rurales, hoteleros y comerciantes en Potrero de los Funes. A las 20 irá a la sede del PJ puntano donde hará un acto con propuestas de campaña para su gobierno.

Las estrategias secretas de los asesores de campaña de Massa

Entre los asesores de la campaña de Massa consideran “importante que desde hoy se publiquen en redes imágenes con la agenda de Massa en Mendoza y San Luis”, según los documentos que intercambiaron en estas horas. “Empecemos a dar la idea de que está en campaña y movilizado”,señaló a A24.com un asesor de la campaña.

Durante la visita al reactor de la IMPSA, mostrarán a Massa “acoplado al lugar con la misma vestimenta de seguridad que sus guías, con delantales y cofias blancos. En las fotos se deben ver los equipos y la tecnología de la empresa para dar una imagen innovadora y de futuro”. Los instructivos de campaña iban y venían por el Palacio de Hacienda.

En la rueda de prensa de IMPSA, señalaron los estrategas de campaña, “remarcaremos la posición de vanguardia de la empresa y que es un ejemplo de cómo Argentina funciona cuando trabajan juntos el sector público y el privado, un avance hoy amenazado por las pretensiones de volver a un modelo privatizador fracasado”.

Oportunidad para selfies con los candidatos de Unión por la Patria

Cuando se presente en Mendoza con empresarios, Massa aprovechará la oportunidad para hacer un foto selfie con el resto de candidatos al final del acto. “Puede empezar a repetir este gesto con candidatos en los distintos lugares que visita y publicar las fotos en sus redes. Daremos imagen de equipo unido y preparado frente a las divisiones e internas que hay en la oposición”, señaló uno de los funcionarios que acompañará a Massa.

En el encuentro con jubilados, Massa recordará su gestión al frente de Anses. “Hagámoslo a través de historias que realcen sus éxitos y fortalezcan el lazo con este grupo. Pero sobre todo, pongamos el acento en el conocimiento de él sobre el tema”, señalaron en el equipo massista.

En redes se mostrarían vídeos "con alguna de las historias de Anses con el fondo de imágenes del encuentro con jubilados y otro vídeo en el que se vea a Massa en la IMPSA mientras en voz en off explica la importancia de la empresa y la amenaza de volver a un modelo fracasado de privatizaciones". Luego del acuerdo con el FMI y antes del ajuste que se viene en agosto, Massa recién empieza la campaña. El 13 de agosto próximo está a la vuelta de la esquina.