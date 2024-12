Senadores de Unión por la Patria exigen la expulsión Eduardo Kueider luego de su detención en Paraguay

Senadores peronistas denuncian vinculos de Kueider con el Gobierno

Asimismo, los legisladores expresaron que "estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias como ocurrió con la aprobación de la Ley de Bases".

Edgardo Kueider es un senador peronista de Entre Rios. Sin embargo, ha tomado distancia de Unión por la Patria y ha votado en afinidad con el oficialismo, como el caso de la Ley de Bases. Al respecto, el bloque de senadores encabezado por José Mayans denunció que Kueider "recibió cargos" por acompañar el proyecto del Gobierno.

"Es de público conocimiento que por su acompañamiento recibió cargos en la Comisión Técnica Moxta de Salto Grande y ha sido propuesto para ocupar la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, promovido por funcionarios cercanos al Presidente de la Nación, incluso, en la actualidad preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes del Senado de la Nación a pesar de pertenecer a un bloque minoritario", detallaron.

Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito

También señalaron que hay "investigaciones judiciales por enriquecimiento ilicito en su contra, como así también sus negociaciones con el gobierno nacional para obtener un cargo diplomático en la embajada argentina en Uruguay a cambio de favores electorales".

"Son muestras suficientes de la inhabilidad moral del Senador Kueider para formar parte de este Senado de la Nación", remarcaron.

Y exigieron "de manera urgente la aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional, para la inmediata expulsión del senador Kueider por inhabilidad moral sobreviniente".

"El Senado de la Nación no puede ni debe tolerar este nivel de desprestigio. Nuestra democracia requiere de representantes integros que actúen en favor del pueblo y no de sus propios intereses. Actuar con contundencia no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético para recuperar la confianza ciudadana. Convocamos al resto de los bloques parlamentarios a unirse en este requerimiento, que marcará un precedente en defensa de las instituciones democráticas de nuestro país", completa el documento.