"Será un antes y un después": Martín Menem sobre el discurso de Milei en el Congreso

El dirigente defendió el Presupuesto 2025 afirmó que no habrá “más déficit fiscal" en la gestión oficial, y "vamos a vivir solo con lo que somos capaces de generar. Sin emitir, sin tomar deuda, sin cargar con impuestos a la población. Será un antes y un después”.

Por su parte, el jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Gabriel Bornoroni, dijo sobre la importante jornada de hoy: “Llego el día. Hoy el presidente Javier Milei presenta en el Congreso el primer presupuesto sin déficit fiscal en décadas. Ahí vamos a estar para acompañarlo. Estamos firmes en el camino para exterminar la inflación”.

mmenem discurso milei .jpg

El discurso de Milei en el Congreso: sin anuncios concretos y la tensión por anunciada ausencia de la oposición

La Casa Rosada mostró malestar por el rechazo al DNU de la SIDE y por la sanción de dos leyes. Milei considera que la movilidad jubilatoria y la ley de financiamiento de universidades representan un golpe a su plan de déficit cero. Para la sesión especial de este domingo a las 21 en la Cámara de Diputados, a pedido de Javier Milei, fueron invitados todos los diputados y senadores, las autoridades de ambas cámaras, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, y todo el Gabinete nacional.

Las invitaciones fueron cursadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a todos los diputados, senadores y ministros del Gabinete nacional. En la Casa Rosada admitían que buena parte de la oposición le dará la espalda este domingo a Milei y no asistirá a escuchar el discurso del presidente en el recinto de la Cámara Baja.

No se espera, en principio, ningún anuncio sorpresa en materia de medidas fiscales, como habían dejado trascender desde su entorno en un primer momento esta semana.

Invitación al discurso de Javier Milei para el domingo 15 de septiembre para la presentación del Presupuesto 2025. Captura de pantalla..jfif

A menos de un día de la presentación, en la mesa chica política del presidente evaluaban dejar el anuncio de una "sorpresa en materia fiscal" para otro momento, porque quieren evitar que pierda importancia la presentación del presupuesto.

En la mesa chica de Milei, especulan con que la mayor parte de la oposición no solo los aliados, sino también al kirchnerismo más duro, le conviene aprobarle el Presupuesto al Gobierno ajustado en un año electoral, para que no pueda redireccionar partidas sin control.

Milei llega este domingo al Congreso, en medio del malestar y la sorpresa que generó en el Gobierno con los senadores radicales y del PRO que incumplieron el pacto con propio Milei cuando los recibió esta semana en Casa Rosada, para acordar una estrategia parlamentaria común, que preveía demorar una semana más el tratamiento del DNU de fondos reservados de la SIDE que finalmente fue rechazado.

En la mesa chica de Milei los trataron de "traidores" y cerraron las puertas a nuevas negociaciones para otras leyes. Pero el vocero Manuel Adorni trató de bajar el tono de confrontación, cuando le preguntaron si no se sintieron defraudados por el cambio de voto de los senadores radicales y algunos del PRO, sin los que el rechazo al DNU de la SIDE y la ley de Financiamiento Universitario, no se hubieran aprobado el jueves en el Senado.

El Gobierno oficialmente evitó confrontar, pero hay expectativas sobre lo que pueda plantear a la oposición Milei este domingo cara a cara y por cadena nacional.

Cerca de Milei dijeron que no se sorprenden de un eventual desplante de la oposición, y aseguran que eso "no desvela al presidente", porque dicen que "su objetivo este domingo es hablarle a la gente, no a la casta".