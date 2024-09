Fátima Florez dejó la puerta abierta ante una posible reconciliación con Javier Milei

“Yo soy muy protagonista, llevo adelante mi vida, mis viajes, voy, vengo, y por eso creo que a veces las cosas no pueden darse y está todo bien. Lo que hoy no es mañana puede ser, pero está todo súper bien”, remarcó.

En ese sentido, durante la entrevista Fátima también se refirió a declaraciones de Yuyito González sobre el comienzo de su relación con Javier.

"Hay que pedir perdón por enamorarse. ¿Tengo que darle explicaciones a quien? Perdón, la gente se enamora. Si tenés química, atracción, magnetismo, como pasa con nosotros que, en el mejor de los casos, es hermoso y maravilloso", fueron las palabras de la conductora.

Frente a eso, la imitadora contestó: “Yo siento que la vida es tan sencilla que no hay que andar dando explicaciones o contando que o cual. Yo soy arriba del escenario, bailo, canto, o cuando él subió al escenario que me dio un beso y me lo dio apasionado, que algunos les gustó a otros no….".

"Yo creo que la vida es así, darse un beso a lo grande. Se pasa muy rápido y hay que ser feliz, no hay que permitir que nadie te saque la felicidad”, concluyó restándole importancia a la polémica.

Yuyito González opinó sobre la supuesta interna por la imitación de Fátima Florez a Javier Milei

En medio del flamante romance entre Yuyito González y el presidente Javier Milei, comenzó una polémica acerca del show de Fátima Florez y sus imitaciones al actual mandatario, quien también es su ex pareja.

Según contó la periodista Marcela Tauro en Intrusos (América), Milei habría tomado medidas al respecto y se comunicó con la artista para que deje realizar su personaje durante su espectáculo. “No me imites más”, le habría expresado.

Sin embargo, este lunes la conductora se detuvo para hablar con el programa de Flor de la V y dio su versión acerca todos estos rumores que involucran a su actual pareja.

"Totalmente y absolutamente falso, no hubo ninguna llamada y no hubo ningún pedido de nada", aseguró Yuyito de forma terminante sobre el show de Fátima.

En ese sentido, explicó los motivos su respuesta al tema y aclaró: "No hay comunicación así que es falso. No se quien hecho a correr eso pero no es real".