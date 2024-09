Viviana Canosa volvió a la radio y acusó a Javier Milei de dejarla sin trabajo

La periodista detalló que su relación con Milei se quebró cuando ella denunció la supuesta venta de candidaturas a personas vinculadas con Sergio Massa durante la campaña presidencial: "Ahí me convertí en su enemiga".

Y agregó: "Esa noche solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino".

image.png Canosa vs. Milei. (Foto: archivo)

Según relató, tras esa denuncia, Milei pidió que la removieran de La Nación+, canal donde trabajaba. "El gerente de La Nación+ me había contado que Milei le había pedido que si ganaba no me quería ver más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó", agregó Canosa.

Además, la conductora explicó: "Yo me fui de vacaciones con trabajo y diez días antes de arrancar me avisan que no vuelvo a la tele. El presidente lo hizo: al mes de asumir me sacó mis dos trabajos".

"Primero Majul (quien maneja El Observador) a mediados de diciembre me dijo que no podía cumplir lo que me había prometido, un cambio de horario, y me dejó sin radio. Yo ya había viajado a Punta del Este. No sé qué favores habrán pagado para hacer rodar mi cabeza", denunció.

Finalmente, Canosa ironizó sobre la situación, afirmando: "Lo loco es que yo pensé que si ganaba Sergio Massa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó Milei".