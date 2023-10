Sergio Massa cruzó a Javier Milei: "Dejá de faltarle el respeto a las mujeres"

Minutos antes, la candidata del Frente de Izquierda también se había referido a Javier Milei en este bloque: “Cuando Milei te habla 'en difícil' lo hace para ocultar su verdadero plan: indemnizaciones, afuera; licencias, afuera; aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor, no te van a dejar los derechos que hoy tenés, porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites”.

Sergio Massa a Javier Milei: "Dejá de faltarle el respeto a las mujeres porque mas allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar diferente a vos y me parece que muestra tu rasgo autoritario".



