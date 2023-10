Duro cruce entre Javier Milei y Patricia Bullrich en el debate presidencial: "Lamento que usted mienta"

En la misma línea, el candidato de La Libertad Avanza sostuvo: Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene que gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es: ‘Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla’. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Además, me gustaría saber: usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? Qué quiere, ¿que esto sea una dictadura?”.

Javier Milei cruzó a Patricia Bullrich: "Lamento que usted mienta con las cosas que yo digo. Nosotros lo que decimos es que hay que cumplir con la Ley de Armas".



