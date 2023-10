Sergio Massa le pidió a Milei que se disculpe con el Papa: la respuesta del libertario

El candidato de Unión por la Patria apuntó: "Quiero que le pidas perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia". A lo que el candidato de La Libertad Avanza le respondió: "Ya pedí perdón, y lo volvería a hacer. Si me equivoco, no tengo miedo de decirlo. Dije que si el Papa quería venir se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado".