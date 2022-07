Sergio Massa y el Movimiento Evita: cómo se paran los aliados en la "nueva etapa" del Frente de Todos

Se sabe que Massa no alcanzó su proyecto de controlar el gabinete y relanzar el Gobierno, pero su partido, el Frente Renovador, está expectante para las candidaturas del año que viene. La buena relación del tigrense con Máximo Kirchner podría abonar el camino para una nueva aventura electoral en 2023.

El Movimiento Evita, por su parte, hizo el sábado pasado su congreso en el Microestadio de Malvinas Argentinas, donde ratificó su pertenencia al Frente de Todos y se sumó al pedido de bajar los decibeles en medio de la tensión por la economía y el descontento social. Tanta interna puede matarte.

Cómo sigue Massa

Tras el relanzamiento frustrado, Massa se replegó en la Cámara de Diputados, aunque las conversaciones siguen en las esferas más altas del poder.

Mientras tanto, según pudo saber A24.com, el Frente Renovador tiene previsto un congreso para los días 5 ó 6 de agosto en Mar del Plata, donde el espacio fijará postura ante la difícil situación que atraviesa la coalición de Gobierno.

La de los congresos del Frente Renovador es una historia larga: el massismo viene amenazando hace tiempo con la puesta en escena de un encuentro en el que se definan los pasos a seguir.

La última vez, a fines de marzo, los dirigentes de ese armado habían amenazado con pedirle formalmente a Massa que abandonara el frente si no había unidad en el Gobierno. Fue un ultimátum. Fiel a su estilo, lo ventilaron en los medios. Pero el encuentro no se hizo y la sangre no llegó al río.

Ahora el massismo quiere concretar la cita en Mar del Plata y sentar posición tanto puertas adentro como a nivel de la coalición, en reclamo de más lugares en la distribución del poder. De todos modos en el espacio son cautelosos y todavía no dan el encuentro como un hecho. Aluden cuestiones de logística para el traslado de los referentes a la ciudad balnearia.

En marzo, los legisladores y concejales bonaerenses del Frente Renovador habían organizado el encuentro para los días 23 y 24 de abril, donde le pondrían un “deadline” a Massa para abandonar la coalición en caso de que Alberto y Cristina no garantizaran la “unidad” para enfocarse en la gestión.

El plan de los massistas es tener un candidato propio a gobernador en 2023 y postulantes a intendentes en todos los municipios de la provincia. De eso se iba a hablar en Mar del Plata, pero a los pocos días de anunciado el encuentro se canceló. La cita de agosto es una nueva oportunidad.

Cómo sigue el Movimiento Evita

En una muestra de reafirmación de sus posiciones ante el embate cristinista, el Movimiento Evita hizo su congreso el sábado en el microestadio de Malvinas Argentinas, en un acto donde no sólo se recibió el saludo del Presidente a través de un video sino que además se ratificó el lanzamiento de un partido político propio para pelear las candidaturas en las PASO del año que viene.

“Le hicimos un aporte invaluable a la unidad del campo nacional y popular después de la derrota de 2015", expresó la organización en el documento que salió del encuentro, que reunió a más de 2500 delegados de todo el país.

En ese texto, el Evita recordó que “entre 2015 y 2019 la clase trabajadora en la calle peleó por un programa de derechos, expresó su verdadera diversidad y fue un factor clave para la transformación del mapa político que posibilitó la construcción de un Frente de Todxs unitario que dejara atrás las diferencias que había antes de la derrota de 2015”.

https://twitter.com/AleGramajo/status/1546175234545524740 Realizamos nuestro 6to Congreso Nacional “Oscar Valdovinos” luego de un largo proceso de debate en cada una de las provincias, en cada una de las regionales, con miles y miles de compañeros y compañeras a lo largo y ancho de nuestra patria profunda. pic.twitter.com/hmofvit8bD — Ale Peluca Gramajo (@AleGramajo) July 10, 2022

Una de las conclusiones del congreso fue la decisión de “institucionalizar” el Movimiento Evita para el año que viene, lo que significa que el espacio tendrá un sello electoral propio para competir en las primarias (y no se verá obligado a disputar con el kirchnerismo los lugares en las listas o en las candidaturas a las intendencias).

Hasta ahora, y en virtud de la unidad peronista plasmada en 2019, los dirigentes del Evita debían integrarse a la fuerza en las listas del Frente de Todos o competir en las PASO con el apoyo de la cúpula.

Ejemplo: en 2019, Mariel Fernández, del Movimiento Evita, compitió en las PASO por la intendencia de Moreno contra otras tres listas del Frente de Todos, incluida la del entonces intendente Walter Festa. Con el apoyo de Máximo, la dirigente se hizo con el sillón municipal de ese distrito del conurbano.

Ahora, si el Evita contara con un partido propio, Fernández o cualquier candidato del Evita no necesitaría un acuerdo de cúpulas y podría competir bajo el paraguas de su sello.

“Avanzamos en un proceso de democratización e institucionalización de nuestra fuerza y definimos avanzar en la construcción de un espacio político, social y cultural que exprese y le dé protagonismo a las mayorías populares”, destacaron desde el Movimiento Evita.

Para esta organización, aliada al Presidente en la interna peronista, “la salida no puede estar en manos de la política tradicional solamente, tiene que ser un acuerdo que protagonicen los actores reales de la Argentina real”.

En el documento se ratificó además la conducción de Emilio Pérsico como “secretario general” de la organización, a quien se definió como “líder indiscutible de la fuerza y expresión de la unidad de muchísimos movimientos sociales de Argentina”.

El Evita dijo además que quiere tener “voz propia” para no ser “espectadores de los acuerdos de otros”. Y sobre el final le dejó un mensaje a Cristina y al kirchnerismo: “Nuestro pueblo nos necesita: si seguimos lastimando nuestra unidad y vetando a los que piensan diferente no estamos a la altura de sus necesidades”.

Al que le quepa el sayo que se lo ponga.