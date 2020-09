Sigue la polémica por las sesiones virtuales en Diputados: el oficialismo avanza pero Juntos por el Cambio quiere judicializarlas

Fuerte cruce entre el oficialismo y Juntos por el Cambio (Foto: Prensa de la Cámara de Diputados).

Como resultado de lo que se esperaba como una tensa jornada, la reunión de Labor Parlamentaria que buscaba dar el puntapié a la sesión de este martes en la Cámara baja terminó en polémica. Mientras Juntos por el Cambio aseguró que impugnará la sesión y que si es necesario acudirán a la Justicia, el oficialismo avanza con el tratamiento. "Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos" , dijo Sergio Massa, Presidente de Diputados.

Es que la oposición sostiene que para que haya quórum debe haber presencia física de los diputados mientras que el oficialismo asegura que el método virtual es igual de válido.

La postura de la oposición

El primero en explicar las razones de la decisión de Juntos por el Cambio fue el jefe del interbloque Mario Negri, que aseguró que impugnarán la sesión de hoy en Diputados y que para ello agotarán "todas las instancias, inclusive judiciales", ya que "en la virtualidad de la pandemia hay temas que se han incorporado que son muy sensibles" que "no pueden ser materia de discusión virtual".

"El día 4 de este mes (por agosto) fue la última sesión mixta que hicimos y venció el protocolo que habíamos acordado por consenso y unánimemente entre los bloques para sesionar por vía excepcional durante este tiempo. El vencimiento del protocolo exige que sea ratificada su prórroga y requiere consenso mayoritario, que no censura las leyes de nadie, pero que en esta situación excepcional habíamos trabajado sobre temas comunes", afirmó Negri en conferencia de prensa dentro del recinto.

En ese sentido, aseguró: "Hemos estado 8 horas, hemos hecho una serie de propuestas. Entre ellas que la sesión de hoy, por estar vencido el protocolo, señalaba una sesión presencial, como marca el reglamento, por eso se han trasladado casi 100 legisladores. Del 4 hasta ahora no había ninguna convocatoria para dialogar sobre estos temas, hemos puesto toda la predisposición y planteamos que en la sesión de hoy aceptábamos la prórroga".

Según explicó el jefe del bloque de la UCR, la reticencia se debe a que no están dispuestos a debatir de forma remota "temas vinculados a la Justicia, la previsión social y el reajuste a los jubilados, que seguramente ingresará", pero que "el bloque del oficialismo no quiso incorporar estas excepciones", por eso "como no hay consenso, la sesión no es válida".

En tanto, el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo señaló: "Intentamos con la predisposición de todos, también del oficialismo, llegar a un acuerdo pero para nosotros teníamos un mandato claro, un tema como la reforma judicial necesita que estemos presentes y demos testimonio de lo que queremos hacer".

"De ninguna manera Juntos por el Cambio se opone al funcionamiento del Congreso, pero lo que le manifestamos al oficialismo es que estos temas no estamos dispuestos a debatirlos de manera remota o virtual", agregó Maximiliano Ferraro, titular del bloque de la Coalición Cívica.

Respuesta del oficialismo

Mientras el resto de los bloque se apresta a dar inicio a la sesión, quien salió a responder las argumentaciones de Juntos por el Cambio fue el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

"Desde las 11 venimos dialogando de manera presencial y remota con los distintos bloques a los efectos de sesionar. A lo largo de estas 8 horas, a pesar de que por momentos parecía que había consenso, uno de los bloques de esta Cámara no arribaba al consenso para participar de esta sesión, aduciendo que quieren sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria", señaló Massa.

En ese sentido, aseguró que "la mayoría de los diputados de esta Cámara están dispuestos a seguir trabajando de manera remota, respetando el ASPO. Pero además, a lo largo de la tarde, se les ha ofrecido a aquellos bloques políticos que quisieran participar de manera presencial, hacerlo, sin la necesidad de obligar a los demás bloques. Pero aducían que todos los bloques estén presentes. Y tampoco se había dispuesto la mudanza del parlamento".

"Se ofreció la posibilidad de mudar el parlamento, pero siempre respetando la voluntad de diputados y diputadas que, por enfermedades o por dificultades para viajar o cumplir con la cuarentena, pudieran hacerlo de manera remota. Desgraciadamente tampoco fue aceptado", argumentó el diputado oficialista y sentenció: "Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos"