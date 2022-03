Sin Cristina Kirchner en el recinto, el Senado convirtió en ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El texto que se aprobó surgió de un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que la semana pasada resolvió dar su apoyo para que la Argentina no entre en un default. El kirchnerismo no acompañó la iniciativa.

La condición que puso en su momento la oposición fue quitar del proyecto el plan económico que acompañaba el refinanciamiento, dejando como único artículo el siguiente: "Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el 'Programa de Facilidades Extendidas' a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del 'Acuerdo Stand By' oportunamente celebrado en 2018 y el fortalecimiento de las reservas internacionales".

A pesar del consenso a la hora de los votos, durante el debate no faltaron las chicanas: desde oficialismo culparon a la administración de Mauricio Macri por contraer una deuda "ilegítima", mientras que del lado de Juntos por el Cambio se jactaron de haber "garantizado la gobernabilidad" y apuntaron contra el kirchnerismo por "empujar" a un default.

17-03-2022_el_senado_comenzo_a_debatir (2).jpg Cristina Fernández de Kirchner, durante el debate por el acuerdo con el FMI:

Cómo fue el debate sobre el acuerdo con el FMI

Sobre el cierre del debate, el senador nacional Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio-UCR) señaló que "hoy estamos evitando el default en la Argentina por la conducta y la responsabilidad política de la oposición".

"Si en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio aportó más de la mitad de los votos afirmativos. Eso es lo tremendo, juegan con fuego: el oficialismo jugó con fuego", aseveró el formoseño en un mensaje indirecto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Es lamentable la especulación de algunos sectores duros que no acompañan, porque ustedes gobiernan. La pandemia y la deuda le sirvió al Gobierno de arranque como un paraguas protector para tapar la ineficacia y la inoperancia de la gestión", añadió Naidenoff.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, expresó: "Le pedimos al Presidente y a la Vicepresidenta que escuchen nuestras advertencias: no alcanza con este nuevo crédito al Fondo Monetario Internacional, tienen que ejecutar un plan económico que cambie el rumbo radicalmente; tienen que cambiar el rumbo, porque de no hacerlo, con un nuevo financiamiento no se va a detener la inflación y no se van a crear condiciones de inversión y no vamos a crecer".