Sin la CGT, sindicatos convocan a una jornada federal de lucha contra el hambre en Plaza de Mayo

Así lo anunciaron hoy los representantes de las diversas agrupaciones en una conferencia de prensa conjunta que se realizó desde las 11, en el Centro Cultural Paco Urondo. La convocatoria estuvo encabezada por CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, UTEP, Corriente Federal de los Trabajadores, SMATA, Territorios en Lucha, Pymes y organizaciones políticas.

La jornada buscará movilizar a trabajadores de todo el territorio nacional, de la economía popular, pequeños y medianos productores de la ciudad, del campo y de las economías regionales, campesinos, sectores religiosos y organizaciones políticas.

"Sacarle el remedio a los jubilados es violencia"

Durante la conferencia de prensa, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, llamó a "mostrar con contundencia el reclamo de construir una patria sin hambre frente a este Gobierno de saqueo y entrega", respecto a la jornada que se realizará el jueves en el centro porteño.

Asimismo, destacó la necesidad de "transmitir nuestro reclamo de soberanía nacional frente a la entrega, pero también de soberanía popular frente a un Gobierno que gobierna por decreto, y reforma la Constitución de hecho. De Justicia Social frente al hambre y la pobreza. De paz frente al curso del odio y la acción persecutoria".

sindicatos.jpg Sindicatos anunciaron una jornada de lucha contra el gobierno de Milei.

"Sacarle el remedio a los jubilados es violencia, es fortalecer al Estado en su acción persecutoria, por eso aumentan las partidas para inteligencia de la SIDE, que son utilizadas sin dar explicaciones. Si siguen fugando capitales y utilizando la bicicleta financiera, ya sabemos dónde termina esto, que es en la quiebra de la Argentina. Este diciembre los argentinos queremos paz con justicia social y para el pueblo", indicó Godoy.

Y exhortó a "fortalecer la unidad". "Convocamos a todas las fuerzas a ser parte de ello no solamente para que podamos destruir esta experiencia de gobierno, sino también para continuar con los esfuerzos de una patria sin hambre, con producción y trabajo, y con propuestas para construir una nueva experiencia que recupere la esperanza de nuestro pueblo".

"No vamos a acostarnos a dormir la siesta con el Gobierno"

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, dijo: "Estamos viviendo un momento en que, contra lo que dice el Gobierno y ante la euforia que muestran los sectores financieros que lo acompañan, crece el hambre, el aumento de la pobreza no tiene parangón. El Gobierno acaba de anunciar un nuevo golpe al bolsillo de los jubilados, que va a ser más difícil que los jubilados tengan sus medicamentos".

Y denunció: "El Gobierno construye una Argentina donde tiende a desaparecer la industria, y lo único que nos queda es la libertad entre pagar las tarifas y tener comida en la mesa. No queremos esa libertad, nosotros queremos un país con Justicia Social. No vamos a soltarle la mano a nadie, no vamos a acostarnos a dormir la siesta con el Gobierno, no vamos a entregar ninguna bandera a los que se creen dueños del país".

"Rechazamos el DNU que implica tomar más deuda sin pasar por el Congreso. Rechazamos las partidas destinadas a espionaje y represión interna. El jueves vamos a hacer en la Plaza de Mayo ese acto para anunciar que hay un espacio que se va a consolidar entre todas estas organizaciones", sentenció el dirigente.

Trabajadores estatales se suman a la jornada de lucha

En tanto, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció en redes sociales que los trabajadores estatales se unirán a la movilización del jueves a Plaza de Mayo tras una decisión tomada en asamblea.

"Con el plan de lucha que los estatales definimos apenas asumió Milei hemos evitado hasta ahora más de 150.000 despidos y el cierre de varios organismos y empresas públicas. Debemos profundizarlo en diciembre", expresó Aguiar en su cuenta de X.

Y afirmó que "el malestar en la Administración Pública es generalizado. Al recorte de los salarios, se le suman exámenes, supuestamente de idoneidad, pero que en realidad persiguen por finalidad estigmatizar. Se anticipa un alto acatamiento a la huelga del próximo jueves en todos los ministerios y en las provincias".

"La última paritaria fue vergonzosa y empujó a la pobreza a miles de empleados públicos. Tenemos que seguir peleando hasta lograr sacarle la lapicera a los que firman acuerdos a la baja", completó.