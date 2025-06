Sofía Pacchi: "Nunca recibí ni le pedí dinero a Alberto Fernández ni a Fabiola Yáñez"

Y puntualizó sobre las versiones que la vincularon con Fernández: "No soy esa clase de persona. Jamás fui amante del ex presidente ni tuve relación sentimental alguna" aunque reconoció haber compartido con el ex presidente "diversos momentos en el estricto marco de una amistad con Fabiola Yáñez".

Sofia Pacchi 3 Fabiola Yánez.jpg "Es que con Fabiola éramos hermanas", expresó Pacchi en su descargo contra Yáñez. (Foto: archivo).

"Si alguna vez acepté reunirme con ese señor fue a pedido suyo para que reconsidere retomar la amistad con su esposa y para que 'la ayude'. Es que con Fabiola éramos hermanas", confió sobre su relación con la ex primera dama.

Sobre ese vínculo, agregó: "Nos dispensábamos una confianza absoluta que transitaba por los rincones más íntimos y sensibles de ambas. Fui su secretaria privada, manejaba su agenda de primera dama y su actividad personal. Mi trabajo era de absoluta entrega las 24 horas y eso para mi no era un trabajo sino un compromiso de vida con una amiga del alma".

"Lo vivido con y por ella forma parte de un arcón de hermosos recuerdos y otros no tanto que guardo y guardaré solo para mi. Por lo expuesto, reclamo a Fabiola, a quién fue aquella amiga querida y respetada, que se retracte inmediatamente de todas sus acusaciones", añadió.

Por último, le pidió a los periodistas y medios de comunicación que "por favor no repitan esas calumnias e injurias". "Si no lograra lo que pido me veré obligada a iniciar acciones legales para obtener la justicia que merezco", advirtió.