Supermiércoles: dato de inflación, Massa apura con Ganancias, presentaciones de Macri y Bullrich, y otra sorpresa de Milei

Un número similar arrojó la Inflación de los Trabajadores que mensualmente publica la Umet, bajo la dirección del exministro de Alberto, Nicolás Trotta. Dio 10,7% en septiembre. Suele ser la que más se aproxima al dato final del Indec.

Según destaca el informe, “con este registro, la inflación alcanzó el 81% en los primeros ocho meses del año. En tanto, la inflación interanual (esto es, contra el mismo mes del año previo) alcanzó el 121,5%. Si la inflación promediara el 10,7% mensual en los cuatro meses restantes del año, la inflación acumulada de 2023 sería de 171,8%. Si, por el contrario, la inflación siguiera el promedio de enero-agosto (7,7% mensual), la variación acumulada de 2023 sería del 143,5%”.

“La aceleración inflacionaria de agosto estuvo estrechamente asociada al salto devaluatorio tras las PASO (22%). En una economía con fuerte inercia inflacionaria y alta volatilidad, los traspasos a precios de la devaluación tienden a ser más rápidos, y es por ello por lo que se detectaron remarcaciones inmediatas en prácticamente todos los rubros. Vale tener en cuenta que en la primera mitad del mes (antes del salto devaluatorio) la inflación estaba corriendo a una velocidad relativamente similar a la de los meses previos (entre 7 y 8%). Ello permitió atemperar la magnitud de la suba de agosto, que en parte se computará en septiembre por arrastre estadístico”, explica el documento.

Massa busca amortiguar el impacto

Massa va a intentar contrarestar la mala noticia de la inflación con el anuncio sobre Ganancias. Ya firmó el decreto que exceptúa del pago del impuesto a todos lo que ganen menos de 15 sueldos mínimos. Esto es 1,7 millones de pesos bruto.

Sergio Massa apuntó contra los opositores que quieren privatizar la educación en un acto en el CCK. Foto captura.jpg

La iniciativa lo pone otra vez a Massa en el centro de la escena y lo muestra marcando agenda, capacidad que había perdido tras la derrota en las PASO. La oposición salió a criticar la medida, a acusarlo de demagogo, de irresponsable, de que falta plan. Se vieron ejemplos burdos como los de José Luis Espert que hace pocos días pedía que se dé de baja el impuesto y ahora dice que está en contra de su eliminación.

El diputado lavagnista, Alejandro "Topo" Rodríguez definió la situación de la siguiente manera: “Veremos, cuando lo envíen, de qué se trata efectivamente. Por lo pronto, algunos lo reclamaron de urgencia hace unos días para aprobarlo sin conocer el proyecto, pero ahora juran que lo rechazarán, también sin conocerlo”.

Massa ya firmó el decreto y ahora va por el debate de la ley en el Congreso. Arrincona a la oposición que no va a ayudarlo a aprobar el tema, pero los pone en una posición incómoda: la de rechazar una medida que ellos mismos proponían.

"El proyecto que estamos esperando mañana en Diputados, lo que hace es eliminar la cuarta categoría -a partir de 2024-. Todavía no ingresó", precisó Cecilia Moreau, titular de la Cámara baja. Se mostró esperanzada en poder aprobar el proyecto en 15 días.

Además por la tarde Massa anunciaría medidas para jubilados y pensionados.

Otro dato: Máximo Kirchner convocó para el mediodía del miercoles al Consejo del PJ que él preside.

Juntos por el Cambio cierra filas

Por el lado de Juntos por el Cambio, este miércoles también va a ser un día movido. Mauricio Macri se presenta al mediodía en el tradicional almuerzo del Rotary Club, uno de los mitines más emblemáticos del círculo rojo argentino, que congrega a empresarios, intelectuales, exponentes del mundo del derecho.

Rotary-horiz

La reunión es en el Sheraton de Microcentro y se espera que otra vez Macri vuelva a dar su apoyo a Patricia Bullrich y vuelva a criticar a Javier Milei. Va a ser el primer encuentro de este tipo desde que el expresidente decidió romper el silencio y jugar a fondo a favor de la candidatura de Bullrich. Habrá que ver cuál es la recepción por parte de ese círculo rojo.

Un poco más tarde, Patricia Bullrich va a hacer una presentación en Barrancas de Belgrano. "Presentará a su equipo de Nuevos Líderes", informaron misteriosamente en su equipo de prensa.

¿De qué se trata? Desde el comando de campaña de Bullrich explicaron que es para mostrar los nuevos equipos que están detrás de la candidata. Esto incluye a gobernadores electos (como Maxi Pullaro, Marcelo Orrego, Nacho Torres), intendentes (Martín Yezza, Soledad Martínez, Manuel Passaglia) y actuales o futuros legisladores (como Damián Arabia, Diana Molero, Karina Banfi). La idea es mostrar que hay un equipo con capacidad de gestión, pero que a la vez existe una renovación en la dirigencia del espacio. De alguna manera disputan el voto joven con Milei.

La sorpresa de Milei

Después de sorprender con el pedido para que Massa se abstenga de presentar el prespuesto 2024 en el Congreso, Javier Milei preparaba por la noche del martes otro golpe de efecto para la mañana siguiente: trascendió un encuentro con Luis Barrionuevo. El dirigente gastronómico es el primer sindicalista que lo apoya en su cruzada presidencial. Parece que Barrionuevo no es casta.

"No hay trabajadores sin empresas y como actores sociales debemos escuchar y adaptarnos a los nuevos tiempos laborales", planteó Luisito al terminar el encuentro.

"La reunión tuvo como objetivo conversar acerca de cómo dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino. Nuestro país no genera trabajo genuino en blanco del sector privado desde 2011, y uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza es modificar esa realidad", dijeron desde el partido de Milei.

La idea de Milei es mantenerse siempre en el centro de la escena y tratando de marcar la agenda de discusiones. El martes estuvo de recorrida por el conurbano, tratando de impulsar la candidatura de Carolina Píparo.

"Píparo fue la dirigente opositora más votada en las PASO. Tiene chances reales de derrotar a La Cámpora. Si les ganamos los camporistas no tendrán donde esconderse porque ya perdieron hasta en Santa Cruz", dijo Milei.

Durante el martes fue el centro de la polémica por el pedido a Massa para que no ingrese el presupuesto por diputados; la excusa es que tendría que esperar el resultado de las elecciones para negociar con el candidato más votado (que espera ser él).

La propuesta recibió rechazos de todo el arco político. Otra vez la cita al "Topo" Rodríguez que no está embanderado con ninguno de los dos (o tres) lados de la grieta.

"La ley es contundente y clara: el proyecto debe presentarse antes del 15 de septiembre. No es auspicioso que Milei proponga romper las reglas; ese no es el camino. Para la aprobación final del Presupuesto, el Congreso naturalmente podría consultar a un eventual presidente electo. Ninguno de los cuatro candidatos no oficialistas debería negarse a ese diálogo político", planteó.