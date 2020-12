Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

En su última participación del año en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, Jorge Asís se refirió a las últimas noticias sobre la Sputnik V y aseveró que "el tema de la vacuna rusa fue un vodevil". Además, habló sobre las repercusiones en el Gobierno tras esta información y la postura de Alberto Fernández como vocero de su gestión.

"Hoy están todos conmovidos porque Putin tuvo un rapto de sinceridad protocolar con eso de los 60. No sabían, dormían la siesta porque hay desesperación por tener la vacuna. Los países importantes consumieron la mayor cantidad de vacunas, algunos otros apostaron mejor y acá el tema de la vacuna rusa fue un vodevil. Las vacunas van a llegar, no será como todos anunciaban, pero si antes de fin de año se produce la luz verde para los jovatos la cosa puede más o menos funcionar".

"Esto refleja que en el Gobierno hay falta de coordinación, una tendencia a la improvisación, una gran capacidad para hablarse encima más de lo necesario y una precipitada necesidad de anunciar y comunicar. Hablaron de más. Algunos me dicen que el tema se a va corregir antes de fin de año. Quizá el presidente tiene que moderar el afán de creer que es un buen comunicador. Él tendría que tener especialistas, porque es una sucesión de balazos en el pie. El problema es que en la Argentina no pasa nada, no hay clima de inversiones y hay una especie de capitalismo que funciona fagocitándose".

"El que hoy está en el es Ginés González García y en los alrededores del Presidente creían que no están en la misma sintonía. En algún momento incluso estaban casi dispuestos a pedirle la renuncia y alguien que estaba arreglado y formaba parte del equipo supuestamente de intermediarios que los llevaron a Rusia dijeron que si lo sacaba al ministro era peor. Algunos creen que hay una especie de incomodidad de Ginés por el trato de Alberto a Vizzotti".

"Para algunos de los movimientos tienen que hacerse el Presidente tiene que tener conocimiento y simpatía. Algunos plantean la creación del albertismo, que es el Randazzismo sin Randazzo y que la Dra. son los que evitaron que ella se impusiera sobre Bullrich (en las elecciones de 2019). Ahora, es la primera vez que tenes un grupo político en la presidencia y tenes presos que tienen que ver con ese grupo político. Mañana hay encuentro en el estadio de La Plata, van a festejar el fin de año. Va a hablar Axel Kicillof, Sergio Massa, la Dra. y cierra Alberto Fernández. Son los 4 que llevaron al triunfo a esa campaña electoral que para gobernar muestra falencias. Pero lo que tiene que decir Alberto es me equivoqué, porque hay una tendencia acaparadora y tiene que saber delegar".

"Macri es el oponente que elige la Dra. y es recíproco. Se buscan. Quien inventó ese negocio fue Kirchner, que le mandó un mensaje para que se presentara en 2007 para Presidente. El entorno político eligió bien, esperó y se quedó en la Ciudad. Pero ahora quieren ir por la plata de juego, que es un arreglo que hizo con Macri y Larreta".