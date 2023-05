Tras la carta de Cristina Kirchner y su baja a la candidatura como presidenta: qué pasará con el acto del 25 de Mayo

acto cfk.jpg Atentado a Cristina Kirchner: "La paz social es una responsabilidad colectiva", el mensaje en Plaza de Mayo (Foto: Télam).

Luego del encuentro, a las 17, se realizará una conferencia de prensa para dar mayores precisiones sobre esta concentración y consignar cuál será el lugar de la cita, que en principio iba a realizarse en la avenida 9 de Julio, pero luego algunos referentes del FdT deslizaron que el acto podría llevarse a cabo en la Plaza de Mayo.

“La marcha no se suspende, al contrario, hay más ruido, más fuerza, más compañeros enganchándose... Ahora más que nunca con ella. Nosotros vamos para adelante y estar tarde nos vamos a reunir en SMATA para preparar la movilización”, adelantó el intendente de Ensenada, Mario Secco en declaraciones a Futuröck.

Y agregó: “Cristina Kirchner, que es la persona que nos conduce, tendrá que decirnos a toda la militancia cuál es el camino a seguir porque si no lo hace, esto no se ordena. No hay ordenamiento posible si no lo dice ella”, reclamó Secco.

El dirigente peronista no quiso confirmar si Cristina Kirchner va a estar en el acto del 25 de mayo, sólo afirmó que “es posible”, pero remarcó a importancia de que ella defina quién será el postulante del oficialismo: “A mí la gente no me pide por otro candidato, no quiero ir contra ninguno pero no llenan el vaso… A menos que ella diga que el candidato es fulano de tal, la gente que quiere a CFK no se va a encolumnar”.

acto 25.webp

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés 'Cuervo' Larroque, consideró que, "si hasta ayer había necesidad de hacer una gran movilización", el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, "resulta imprescindible".

"La carta de ayer modifica el escenario. Pero lo que yo recibo de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse porque es un ataque al peronismo y a la democracia", dijo Larroque en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750, en las que destacó la necesidad de que amplios sectores de la sociedad participen del acto que el próximo jueves 25 de mayo se realizará en el centro porteño.

¿Cómo se organiza el "mega-acto" K para el 25 de Mayo?

Bajo el eslogan: "el 25 de Mayo vamos a reventar la 9 de Julio y a romper la proscripción", desde los distintos sectores que componen el kirchnerismo duro ya empezaron a organizar lo que anuncian como un mega acto en el Obelisco.

Desde la Casa Rosada, la portavoz Gabriela Cerruti desligó al gobierno de la convocatoria y puso en duda la participación de Alberto Fernández, pero admitió que el gobierno va a acompañar todas las movilizaciones que surjan de militantes en defensa de la democracia.

El próximo 25 de mayo se cumplirán 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, quien asumió la primera investidura esa fecha –y no el 10 de diciembre- porque el entonces presidente elegido por el Parlamento, Eduardo Duhalde, decidió adelantar las elecciones y su correspondiente entrega de mando del Poder Ejecutivo nacional por la situación social.

Tras confirmar que no será candidata, Cristina Kirchner dará una entrevista a C5N

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará mañana por la noche una entrevista a la señal televisiva C5N, luego de confirmar que "no será candidata a nada" en las próximas elecciones nacionales.

Según confirmó el canal en su página web, la exmandataria estará en los estudios el próximo jueves 18 de mayo a las 21:30 en el ciclo Duro de Domar, que conduce el periodista Pablo Duggan.