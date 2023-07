Un Aníbal Fernández auténtico destrozó a Wado de Pedro, Máximo Kirchner y Rodríguez Larreta

De cara a las primarias de agosto, el funcionario habló del hijo de la Vicepresidenta y no escatimó en "elogios". “Néstor y Cristina son una cosa, no veo la herencia en él, lo que no significa que no sea un buen legislador y no le quito mérito. Pero no es aquel Néstor Kirchner que tenía un determinismo superlativo. Ese hombre yo lo conocí, lo traté y lo amé, porque era absolutamente querible y las 24 horas del día respiraba política. Yo no veo que él sea eso”, aseguró en diálogo con Radio 10.