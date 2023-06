Aníbal Fernández se "encolumna" detrás de Massa y dio una particular definición sobre la inseguridad

El ministro de Seguridad hizo alusión a la negociación que llevaron adelante el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Kirchner, que, según admitió, al tomar la decisión de elegir una fórmula de unidad, lo "bajó del caballo" y se tuvo que "bajar la candidatura de Scioli".

Fernández reconoció que se lleva "horrible con la Cámpora" pero aclaró que de ganar las próximas elecciones, nadie va a llevar arriado al actual ministro de Economía en caso de llegar a ser presidente, como deslizó el precandidato opositor, Horacio Rodríguez Larreta.

"En el próximo gobierno, Massa va a tener la lapicera", respondió Aníbal Fernández en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, antes de encabezar un encuentro sobre temas de Seguridad, en el que ante la consulta de A24.com, negó que sea un problema para la campaña del oficialismo.

Las declaraciones de Fernández, uno de los más acérrimos defensores de la competencia de varias fórmulas en las PASO, se producen luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner recibiera el miércoles en el Senado al exprecandidato y embajador en Brasil, Daniel Scioli, con el pedido de bajar el nivel de enfrentamiento en la interna de la oficialista Unión por la Patria, tal como informó A24.com.

Aníbal Fernández: "No hay ola de inseguridad, tenemos tasas europeas"

anibal-fernandez.avif Aníbal Fernández rechazó la posibilidad de enviar fuerzas especiales federales a Jujuy (Foto: Archivo)

"No hay ola de inseguridad. Tenemos 4,2 homicidios cada 100 mil habitantes por año, son tasas europeas, ni en Brasil, Paraguay ni Estados Unidos tienen esas tasas que tenemos nosotros de homicidios", respondió Aníbal Fernández, consultado por A24.com sobre uno de los principales temas que debe afrontar el Gobierno frente a uno de los principales temas sin resolver que demanda la gente después de la inflación, según remarcan la mayoría de las encuestas.

Fernández aseguró que desde el Ministerio de Seguridad nacional "no paramos de trabajar todos los días, no paramos de bajar los índices todos los días" aunque admitió que "eso no resuelve el tema".

Puso como ejemplo que "todos los promedios que podamos exhibir para ver si estamos en el camino correcto nos muestra que es así, pero la persona que le tocó ser robada o que le matan a un familiar, no se lo puede quitar nadie, entonces hay que cerrar la boca y seguir trabajando silenciosamente".

Aníbal Fernández calificó como un "caso policial" el asesinato de Cecilia Strzyzowski,en Chaco

Fabiana González-sena-acuña.Cecilia Strzyzowski, .jpg Clan Sena: Fabiana González, una de las siete detenidas por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (Foto: archivo).

Fernández también descartó vinculaciones políticas al caso de la joven Cecilia Strzyzowski, en Chaco: "El caso Cecilia es policial, liso y llano, que lo quieran convertir en un hecho político, es otra cosa. A nosotros nos han convocado con Gendarmería, trabajó nuestra gente en todo lo que fue necesario y no nos vamos a detener por las nuestras".

El ministro anunció que desde el Ministerio de Seguridad nacional "propusimos una recompensa de 5 millones de pesos para quien pudiera aportar datos concretos y que lo llevaríamos a 10 millones de pesos si fueran datos concretos, con algún aporte mayor".