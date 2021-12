Un diputado del espacio de Javier Milei fue denunciado por la Comisión Nacional de Valores y deberá pagar una millonaria suma

“No puedo tomármelo de otra manera que una persecución política. No me parece casualidad. Me estoy dedicando a la política porque estoy cansado de que las cosas no funcionen como debieran, y estas son las cosas que no funcionan”, manifestó en diálogo con El Cronista.

El diputado de Javier Milei explicó la denuncia que recibió de la CNV

El legislador porteño aseguró que su “idoneidad es por antigüedad, me sacaron de los registros, yo estoy en el mundo bursátil desde el año 2000”.

Asimismo, el diputado nacional precisó que en la denuncia la CNV se hace referencia "a varios de sus dichos de cuando se desempeñaba como panelista económico del noticiero del canal América, razón por la cual denunció que también existe una coerción hacia su libertad de expresión. Están sancionando a alguien por manifestarse en un medio de comunicación”.