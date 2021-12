Javier Milei justificó su ausencia en Diputados y cargó contra el debate por el Presupuesto 2022: "Todo es una farsa"

El análisis histórico de Javier Milei sobre la democracia

En primer lugar, realizó un recorrido histórico sobre el nacimiento del sistema electoral y su influencia en el accionar económico. "La democracia moderna como la conocemos nació porque una serie de comerciantes de té se oponían a que el monarca les cobrara impuestos sin la debida representación", destacó el especialista.

Es así que fundamentó dicha representación en que "el monarca no puede disponer de los recursos de los ciudadanos como se le dé la gana".

SOBRE EL SUPUESTO DEBATE SOBRE EL PRESUPUESTO



Yo no me metí en política para participar de la farsa de los políticos. Me metí para desenmascararla. Todo el supuesto debate sobre el presupuesto es una farsa. Abro hilo: — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2021

En ese sentido, Milei trazó una comparativa sobre lo discutido con lo que ocurre en los Estados Unidos. "En países donde hay una VERDADERA república como en USA, si los políticos no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto q determine cómo se gasta la plata del ciudadano, los servicios no esenciales del Estado cierran. Porque no puede haber gasto sin restricción", sostuvo.

Además, aseguró que en el país "la República no funciona, ni se protegen los derechos de los individuos", por lo que argumentó que "la supuesta ley de presupuesto no es más que una declaración de intenciones gratuitas de los políticos". "El Poder Ejecutivo no está restringido por los límites del presupuesto", sentenció.

La discusión por el Presupuesto 2022

"No sólo puede reasignar partidas presupuestarias como quiere a sola firma de decreto, sino que si los políticos no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto, el Ejecutivo puede prorrogar indefinidamente el presupuesto del año anterior y seguir como si nada", acusó el economista.

A su vez, tildó de "nefastas y mentirosas" las cuestiones técnicas del proyecto y explicó que debatirlos es "ser cómplice de una farsa que lo único que hace es promover la estafa a los ciudadanos".

Y finalizó: "No me metí en el barro para participar de la farse de los políticos, sino para desenmascararlos. Antes de discutir ningún presupuesto deben discutir cómo ponerle un fin a las arbitrariedades del Estado que solo benefician a la casta política".