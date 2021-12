Javier Milei confirmó que estará en la sesión del Presupuesto 2022, pero no dará quórum

Embed

Javier Milei no dudó en compartir su viaje al Congreso con sus seguidores en redes sociales: "¿Yo no iba a dar el faltazo? la única verdad es la realidad, así que estoy llegando, hay un poquito de tráfico como verán".

"El quórum decidió dárselo 'Juntos por el Cargo' así que, nada que decir, ya digamos la pseudo-oposición están contribuyendo con el Gobierno, están colaborando. Y mientras tanto se dedicaban a criticar el faltazo de Milei", comentó Milei en sus redes sociales, haciendo referencia al bloque de Juntos por el Cambio que afirmó que daría quórum, aunque una parte de sus legisladores habían adelantado que rechazaban la iniciativa.

"Muchachos, no falté porque no soy parte de la comisión, no se dejen operar por los medios. La realidad es esta, decían que yo no iba a estar, que yo no iba a cumplir con mi trabajo", agregó.

La discusión por el Presupuesto 2022

"No sólo puede reasignar partidas presupuestarias como quiere a sola firma de decreto, sino que si los políticos no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto, el Ejecutivo puede prorrogar indefinidamente el presupuesto del año anterior y seguir como si nada", acusó el economista días atrás.

A su vez, tildó de "nefastas y mentirosas" las cuestiones técnicas del proyecto y explicó que debatirlos es "ser cómplice de una farsa que lo único que hace es promover la estafa a los ciudadanos".

Y finalizó: "No me metí en el barro para participar de la farse de los políticos, sino para desenmascararlos. Antes de discutir ningún presupuesto deben discutir cómo ponerle un fin a las arbitrariedades del Estado que solo benefician a la casta política".