"Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16 mil personas alegando que se benefician a 500 mil. ¿Eso acaso no es tiranía?", planteó el diputado del partido La Libertad Avanza. Y siguió con los cuestionamientos: "¿No es lo mismo que sentar a cuatro lobos y una gallina a que voten a ver qué comen hoy a la noche? Dejen de perseguir a la gente, esto no puede ser así porque implica un trato desigual ante la ley", dijo.

La analogía de Javier Milei en el debate de Bienes Personales

Luego, recordó que "cuando uno revisa el segundo libro del Pentateuco, el libro de Shemot, o para quienes leen desde La Biblia, El Éxodo, se señala que los egipcios, para frenar el avance del pueblo judío, empezaron a ponerles impuestos".

"Y como aún así el pueblo judío seguía evolucionando, lo terminaron esclavizando, situación que a la postre terminó con los judíos yéndose de Egipto. Caminaron 40 años para salir a la libertad, para salir del yugo opresor del Estado", añadió el diputado libertario.

Más adelante, comparó esa situación con los jóvenes y empresarios que dicen continuar su futuro fuera del país. "Y hoy esa situación también la vemos, se van las empresas, se van los jóvenes, todos los que producen se van. Se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo. Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto", sentenció Milei.

Diputados aprobó las modificaciones del oficialismo al impuesto a los Bienes Personales

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que modifica el impuesto de Bienes Personales incluidos los cambios de última hora que introdujo el Frente de Todos. En una ajustada votación que resultó de 127 votos afirmativos y 126 negativos, ahora la iniciativa deberá volver al Senado.

La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda, mientras que la oposición contó con el respaldo de los legisladores de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.