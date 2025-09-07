En vivo Radio La Red
Un fiscal intentó abrir una urna con un cuchillo, pero fue interceptado por la policía

Ocurrió cuando las autoridades de mesa comenzaban con los preparativos antes de iniciar el acto electoral.

Un fiscal de La Libertad Avanza intentó abrir la urna con un cuchillo que guardaba en su mochila durante la previa de la apertura de una mesa en la Escuela Belgrano en La Plata en las elecciones bonaerenses. El resto de los presentes lo advirtió y un oficial de Policía lo obligó a que lo guardara en su auto.

Ocurrió cuando las autoridades de mesa comenzaban con los preparativos antes de iniciar el acto electoral. Según pudo saber el sitio 0221.com.ar, al momento de abrir los bolsones con las boletas y también la urna para sacar los materiales que había dentro, al fiscal libertario se le cayó de su mochila un cuchillo envuelto en una funda marrón.

Enseguida dijo que tenía una tijera, pero el resto de los fiscales no le creyó y entonces convocaron a un oficial de seguridad para notificarle la escena.

Un fiscal de La Libertad Avanza intentó abrir la urna con un cuchillo.

Uno de los fiscales le pidió al policía que le quitara el cuchillo, ya que no se podía permanecer en el colegio con un objeto punzante. Entonces le dijeron que tenía que retirarse, o guardarlo en otro lugar por fuera de la escuela. El militante libertario salió, guardó el cuchillo en su auto y volvió para continuar con las tareas y abrir la mesa junto al resto de las autoridades.

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

Este domingo al mediodía, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, tras ser sorprendido sustrayendo boletas de la agrupación Fuerza Patria en la Escuela N° 12 durante la jornada electoral. Un votante ingresó al cuarto oscuro y, al advertir la maniobra, registró en video cómo el fiscal guardaba fajos de boletas en un sobre. El material se difundió rápidamente en redes sociales.

La persona que presenció el hecho informó de inmediato a las autoridades de mesa y a los fiscales presentes. Tras las denuncias, fue retirado del lugar por la policía y quedó a disposición de la autoridad electoral, acusado de violar la veda y de intentar manipular el proceso electoral.

Fiscal Elecciones 2023 La Plata
