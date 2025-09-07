Un fiscal intentó abrir una urna con un cuchillo, pero fue interceptado por la policía

Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas

Este domingo al mediodía, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, tras ser sorprendido sustrayendo boletas de la agrupación Fuerza Patria en la Escuela N° 12 durante la jornada electoral. Un votante ingresó al cuarto oscuro y, al advertir la maniobra, registró en video cómo el fiscal guardaba fajos de boletas en un sobre. El material se difundió rápidamente en redes sociales.

Embed

La persona que presenció el hecho informó de inmediato a las autoridades de mesa y a los fiscales presentes. Tras las denuncias, fue retirado del lugar por la policía y quedó a disposición de la autoridad electoral, acusado de violar la veda y de intentar manipular el proceso electoral.