Elecciones 2025: detuvieron a prófugos buscados por abusos y robos cuando fueron a votar

Embed FUE A VOTAR, TERMINÓ PRESO



En Lomas de Zamora, la PFA detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”.



Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos.



En esta Argentina, el que las hace, las paga. pic.twitter.com/2ERS6qpkQm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2025

Tigre: atraparon a dos prófugos en las urnas

En Tigre, personal del GTO Las Tunas de la Policía Bonaerense capturó a G.M.R., acusado por abuso de arma agravado. El hombre fue detenido en la escuela María de Guadalupe, ubicada en avenida de los Constituyentes al 2900.

En otro operativo, en el Colegio N°14 de General Pacheco, agentes encubiertos arrestaron a A.R.D., buscado por abuso sexual agravado por el vínculo y por su condición de guarda. El hombre se presentó en la mesa 537 para emitir su voto y fue detenido en el acto. La causa está a cargo de la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre.

Quilmes: dos detenciones en distintos colegios

En Quilmes, la Policía logró dos detenciones de peso.

En la Escuela EP N°35 / ES N°78, fue arrestado L.M.A., de 38 años, buscado por privación ilegítima de la libertad . La DDI Quilmes montó un operativo encubierto y lo detuvo en la vía pública.

. La DDI Quilmes montó un operativo encubierto y lo detuvo en la vía pública. En la Escuela EP N°2 – ES N°42, fue atrapado D.D.J., también de 38 años, imputado por abuso sexual agravado. El prófugo llegó a votar y quedó preso tras la orden del Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes.

La Matanza: acusado de abuso y amenazas

En Isidro Casanova (La Matanza), la DDI Matanza detuvo a O.B.D., de 54 años, buscado por abuso sexual y amenazas. La captura se realizó en la Escuela E.P N°91 - E.S N°112 Thomas Edison, donde el hombre debía votar. La investigación está a cargo de la UFI N°4 de Violencia de Género y el Juzgado de Garantías N°4.