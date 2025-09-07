Elecciones 2025: detuvieron a prófugos buscados por abusos y robos cuando fueron a votar

Tigre: atraparon a dos prófugos en las urnas
En Tigre, personal del GTO Las Tunas de la Policía Bonaerense capturó a G.M.R., acusado por abuso de arma agravado. El hombre fue detenido en la escuela María de Guadalupe, ubicada en avenida de los Constituyentes al 2900.
En otro operativo, en el Colegio N°14 de General Pacheco, agentes encubiertos arrestaron a A.R.D., buscado por abuso sexual agravado por el vínculo y por su condición de guarda. El hombre se presentó en la mesa 537 para emitir su voto y fue detenido en el acto. La causa está a cargo de la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre.
Quilmes: dos detenciones en distintos colegios
En Quilmes, la Policía logró dos detenciones de peso.
- En la Escuela EP N°35 / ES N°78, fue arrestado L.M.A., de 38 años, buscado por privación ilegítima de la libertad. La DDI Quilmes montó un operativo encubierto y lo detuvo en la vía pública.
- En la Escuela EP N°2 – ES N°42, fue atrapado D.D.J., también de 38 años, imputado por abuso sexual agravado. El prófugo llegó a votar y quedó preso tras la orden del Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes.
La Matanza: acusado de abuso y amenazas
En Isidro Casanova (La Matanza), la DDI Matanza detuvo a O.B.D., de 54 años, buscado por abuso sexual y amenazas. La captura se realizó en la Escuela E.P N°91 - E.S N°112 Thomas Edison, donde el hombre debía votar. La investigación está a cargo de la UFI N°4 de Violencia de Género y el Juzgado de Garantías N°4.