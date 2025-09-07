En vivo Radio La Red
Policiales
Elecciones 2025
Detenidos
Operativos

Elecciones 2025: detuvieron a prófugos buscados por abusos y robos cuando fueron a votar

La División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales detuvo a sospechosos con pedido de captura en Villa Fiorito, Tigre y Quilmes.

Detuvieron a prófugos buscados por abusos y robos cuando fueron a votar

Detuvieron a prófugos buscados por abusos y robos cuando fueron a votar

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires volvieron a ser escenario de la captura de prófugos de la Justicia que se acercaron a cumplir con su deber cívico. Como ocurre en cada comicio, varios de ellos fueron sorprendidos en las escuelas donde debían votar y terminaron detenidos por la Policía.

Elecciones en PBA: por qué se cayó la web del padrón y qué respondió el gobierno
Elecciones en PBA: por qué se cayó la web del padrón y qué respondió el gobierno

La División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales detuvo en la Escuela Secundaria N°56 de Villa Fiorito (Lomas de Zamora) a un joven de 27 años, quien tenía un pedido de captura vigente desde 2020 por robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”.

El hecho por el que era buscado ocurrió el 6 de julio de 2020 en Lanús, cuando junto a un cómplice interceptó a un transportista que circulaba en un Fiat Fiorino cargado con insumos textiles. Armados, lo obligaron a descender y se llevaron el vehículo, la mercadería, dinero en efectivo, cheques y un teléfono celular.

Tras la investigación, pruebas fílmicas y un reconocimiento fotográfico permitieron identificarlo. Fue arrestado cuando se presentó a votar y quedó alojado en la Comisaría 5° de Villa Fiorito, a disposición de la Justicia.

Tigre: atraparon a dos prófugos en las urnas

En Tigre, personal del GTO Las Tunas de la Policía Bonaerense capturó a G.M.R., acusado por abuso de arma agravado. El hombre fue detenido en la escuela María de Guadalupe, ubicada en avenida de los Constituyentes al 2900.

En otro operativo, en el Colegio N°14 de General Pacheco, agentes encubiertos arrestaron a A.R.D., buscado por abuso sexual agravado por el vínculo y por su condición de guarda. El hombre se presentó en la mesa 537 para emitir su voto y fue detenido en el acto. La causa está a cargo de la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre.

Detenido por abuso de armas en Las Tunas.

Detenido por abuso de armas en Las Tunas.

Quilmes: dos detenciones en distintos colegios

En Quilmes, la Policía logró dos detenciones de peso.

  • En la Escuela EP N°35 / ES N°78, fue arrestado L.M.A., de 38 años, buscado por privación ilegítima de la libertad. La DDI Quilmes montó un operativo encubierto y lo detuvo en la vía pública.
  • En la Escuela EP N°2 – ES N°42, fue atrapado D.D.J., también de 38 años, imputado por abuso sexual agravado. El prófugo llegó a votar y quedó preso tras la orden del Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes.
Capturado en Quilmes por privación ilegal de la libertad.

Capturado en Quilmes por privación ilegal de la libertad.

La Matanza: acusado de abuso y amenazas

En Isidro Casanova (La Matanza), la DDI Matanza detuvo a O.B.D., de 54 años, buscado por abuso sexual y amenazas. La captura se realizó en la Escuela E.P N°91 - E.S N°112 Thomas Edison, donde el hombre debía votar. La investigación está a cargo de la UFI N°4 de Violencia de Género y el Juzgado de Garantías N°4.

