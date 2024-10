Un "gran sanitarista" y su amor por Racing: los mensajes por la muerte de Ginés González García

gines gonzalez garcia con nestor kirchner.jpg

Ginés González García fue una figura clave en la política sanitaria de Argentina. Su rol más destacado fue como ministro de Salud en diferentes periodos: bajo los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Su gestión estuvo marcada por importantes cambios en las políticas de salud pública, siendo conocido por su visión de un sistema sanitario inclusivo y equitativo.

A pesar de sus logros en el ámbito de la salud pública, Ginés González García terminó su carrera enfrentando dificultades judiciales. En las últimas horas, se conoció que la Cámara Federal había confirmado su procesamiento por el caso del "Vacunatorio VIP".

El recuerdo de Ginés González García como un "gran sanitarista"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió a Ginés González García en su cuenta de X, donde lo recordó como un "prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona". "Merece descansar en paz. Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros", añadió la dirigente peronista.

En tanto, el ex canciller Santiago Cafiero compartió una foto junto a Ginés y escribió: "Maestro, compañero y amigo. Hasta siempre Ginés".

gines y santiago cafiero.jpg Ginés González García junto a Santiago Cafiero. (foto: redes)

Gabriel Katopodis, ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Fernández, indicó: "Ginés fue una combinación distinta de personalidad política en nuestro país: sanitarista excepcional, amante de lo público, político destacado, compañero militante y gran persona".

"Trabajador incansable, siempre bien intencionado, dueño de un humor inteligente y sagaz. Todos los que lo tratamos aprendimos algo charlando con él. La Argentina y los argentinos le debemos muchísimo", afirmó Katopodis.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que "Ginés fue un gran sanitarista y padre de una generación de cuadros de gestión y salud". Además, marcó que "la ingratitud de la política, lo olvidó y lo difamó. Pero su accionar fue importante y transformador".

El senador y ex gobernador tucumano, Juan Manzur, despidió "con enorme tristeza" al ex ministro a quien consideró un "amigo" y "un hombre extraordinario y un gran sanitarista comprometido con la salud pública".

"Tuve el honor y el orgullo de compartir con él muchos años de trabajo y militancia política. Fuerte abrazo para su familia", expresó Manzur.

gines gonzalez garcia.jpg

La cuenta oficial del Partido Justicialista en X despidió también al ex funcionario nacional, a quien destacó como "gran militante peronista y médico sanitarista".

El senador Wado de Pedro, ex ministro de Interior, escribió: "Con mucho pesar, despedimos a Ginés González García. Se distinguió por su enorme trayectoria como sanitarista, pero más aún por su compromiso militante y calidad humana. Mis condolencias a su familia y amigos".

El radical Ricardo Alfonsín, quien fue embajador en España los últimos cuatro años, señaló: "Todos los sanitaristas, los más serios del país, sin distinción de pertenencias políticas, reconocen tu integridad, tu calidad profesional y compromiso absolutamente desinteresado con lo público. Qué en paz descanses querido Gines".

La senadora nacional y ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, envió un "fuerte abrazo a la familia y amigos del querido Ginés, compañero entrañable, enorme sanitarista entregado en cuerpo y alma, siguiendo la huella de Ramón Carrillo. Su labor transformó realidades, su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones".

La pasión de Ginés González García por Racing

Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, también se expresó en redes: "Se fue peleando, como buen peronista, hasta el último día, dando todo para tener más días para disfrutar de la vida, de sus amores, sus hijas, nietos y sus amigos para los que siempre tuvo tiempo para seguir honrando la vida, charlar, disfrutar, reírse, escribir, leer y comer rico. Siempre, y sobre todo, dar mucho amor".

gines nestor kirchner racing.jpg Ginés González García viendo un partido de Racing con Néstor Kirchner.

"No hubo un solo encuentro en los que no charlara de sus pasiones: Racing y el peronismo, que hasta sus últimas horas no dejó de pensar en cómo fortalecer nuestro movimiento popular para transformar la vida del pueblo. ¡El gordo, nuestro amigo Ginés, Ginesito, el compañero entrañable, vivió amando como ama el peronismo, sin pedir nada a cambio!", rememoró.

Y agregó: "Te vamos a extrañar, Gordo. Los que tuvimos el privilegio de conocerte no solo recordaremos al mejor sanitarista, sino al amigo generoso, cálido y gracioso que siempre estuvo al servicio de los demás. Descansá en paz, amigo del alma".

Asimismo, la cuenta oficial de Racing Club en X despidió al ex ministro "con enorme dolor". "Hincha y socio que llevaba a Racing como una pasión permanente, siempre atento a colaborar donde el Club lo necesitara. Van nuestras condolencias y abrazo de consuelo a su familia y afectos", expresaron.

Expresiones en contra de su gestión por la pandemia de Covid-19

Quienes fueron opositores al gobierno de Alberto Fernández también recordaron a Ginés González García en el día de su muerte, pero en este caso destacaron sus "cuestionables decisiones" en la gestión de la pandemia de Covid-19.

La legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, denunció que Ginés "falleció impune".

"Sin haber rendido cuentas ante la Justicia por los delitos cometidos ni por sus cuestionables decisiones en la compra de vacunas durante la pandemia, donde priorizó un criterio político sobre el sanitario, lo que ocasionó miles de muertes de argentinos, siendo además el máximo responsable del #VacunatorioVIP", expresó Ocaña, quien fue también ministra de Salud en 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal no escribió nada en sus redes pero compartió una publicación de otra cuenta de X que dice "Sus familiares podrán velarlo. Será un consuelo para ellos", en referencia a la cuarentena establecida durante el gobierno de Alberto Fernández por la pandemia, durante la cual muchas personas no pudieron velar a sus familiares.