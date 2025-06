Una diputada radical denunció que fue golpeada por una "patota" ligada a Gildo Insfrán en Formosa

"Empezaron a tirarnos primero con bolas de barro, porque en Formosa llovió bastante, y ese es un barrio donde no hay asfalto", detalló y continuó: "Nos empezaban a gritar, a insultarnos, a decirnos que nos teníamos que ir".

Además, confió que "incluso llegaron a tirar barro hasta dentro de la olla del locro, justamente para que la gente no pueda consumir lo que nosotros estábamos preparando".

En ese momento, relató que se acercó al grupo que la agredían: "Paso caminando y una persona dice 'Tírale barro a esa, tírale barro a esa', y me dice 'Rajá de acá'. Entonces yo me doy vuelta, y le digo ¿Por qué me voy a ir si este es un barrio? Hago dos pasos más y ahí es cuando me agarran del cuello, me tiran al piso, me meten el dedo en el ojo, me patean", denunció.

"Por suerte había un grupo, estaba mi equipo también que ayudó a levantarme del piso porque realmente nunca me imaginé que iba a sufrir un ataque", señaló.

La denuncia de la UCR

En un posteo en redes sociales, el radicalismo denunció "un violento ataque" contra Villaggi, ocurrido en el barrio Lote 111, de la capital de Formosa, y le atribuyó la agresión a "una patota identificada con el gobierno provincial de Gildo Insfrán".

Además, de compartir las imágenes de la agresión sufrida por la legisladora provincial, la UCR lanzó un comunicado de repudio frente al hecho: "La UCR denuncia un nuevo ataque contra la diputada provincial, Agostina Villaggi, y hace responsable al gobierno provincial y al nacional por la seguridad de ella, de todos los dirigentes opositores al régimen de Gildo Insfrán y de garantizar la participación democrática en el proceso electoral en marcha en Formosa", remarcó.

Además, agregó que "no es esta la primera ocasión en que opositores a Insfrán son atacados por patotas con la complicidad de las fuerzas policiales provinciales que consienten las agresiones con pasividad y sin intervenir". "El peronismo gobernante debe entender que Formosa es una provincia que forma parte de un sistema democrático, republicano y federal", completó el texto.