El Gobierno define este miércoles en el Senado los pliegos de candidatos a jueces

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En la Casa Rosada, minimizaron este martes la nueva polémica con Bullrich y aseguraron que la relación con la exministra "se dobla, pero no se rompe".

En su mensaje, Bullrich planteó: "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059?s=20&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

"Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden", aclaró Bullrich.

Y agregó que "por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", agregó.

"Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida", concluyó.

Milei y el proceso de la selección de jueces

Javier Milei vs Victoria Villarruel, entre la Asamblea Legislativa y las denuncias de desestabilización y golpismo. Foto Senado

La polémica trascendió luego de que varios senadores de la oposición dialoguista, como la vicepresidenta segunda de la Cámara, Carolina Losada, se hicieran eco de la posibilidad de un acto de discriminación si, como trascendió, el Ejecutivo retira el pliego de un juez por el solo hecho de ser pariente de un periodista.

En medio de la polémica pública, el fiscal, Guillermo Marijuan, pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación, mientras que en la Casa Rosada mantenían un estricto silencio.

El Poder Ejecutivo Nacional es el que tiene la potestad institucional de elegir las ternas de candidatos que envía al Senado, donde finalmente se confirman o rechazan las candidaturas. El reglamento indica que una vez que la presentación de los pliegos toma estado parlamentario, la potestad de decidir qué se hace con ese nombramiento corresponde al Senado, y no al Ejecutivo.

El procedimiento termina cuando, una vez otorgado el acuerdo por voto del Senado, el Presidente firma el decreto de nombramiento.

Por ese motivo, según advierten abogados constitucionalistas y diputados de la oposición, si el Poder Ejecutivo persiste en la idea de no habilitar el nombramiento de la candidata a jueza mencionada, quedará como una decisión personal del presidente de la Nación.

El antecedente de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner DW.jpg Cristina Kirchner: la querella insistirá con el pedido de recusación a la jueza Capuchetti (Foto: Telam),

Hubo un antecedente similar durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2011, cuando luego de que la expresidente elevara el pliego de Juan Manuel Yalj, ex juez federal de San Martín, finalmente el Senado tuvo que reemplazarlo por otro candidato.

En ese caso, Cristina había solicitado el acuerdo al Senado para nombrar a Yalij en la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, luego de que el juez ordenara la detención del dirigente gremial Rubén Sobrero por disturbios en una huelga ferroviaria, la expresidenta se negó a emitir el decreto de designación a pesar de que el Senado ya había votado el acuerdo. Por ese motivo, terminó eligiendo a otro candidato de la terna (Alberto Lugones), quien hasta hoy ocupa el cargo.

Diputados: el Gobierno busca avanzar con distintos proyectos

aprobación zonas frías en Diputados

El gobierno espera mantener el ritmo de debate en el Congreso a pesar del inicio del Mundial de fútbol, dijeron las fuentes a A24.com.

Mientras el Senado se concentrará esta semana en la designación de jueces federales vacantes, el oficialismo buscará avanzar en Diputados con el proyecto de reforma electoral con el que el Gobierno espera votar la eliminación de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Por otro lado, la Casa Rosada busca empezar a debatir en comisiones los proyectos enviados la semana pasada sobre el Súper RIGI y la Ley de Lobby.

Aunque este miércoles no hay sesión en Diputados la actividad se centrará exclusivamente en las reuniones de comisiones para intentar avanzar en los proyectos ya presentados por el Ejecutivo.