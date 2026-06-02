Caputo defendió el modelo y apuntó contra Kicillof: "No será presidente ni aunque venga una invasión extraterrestre"

"Bueno -aclaró Caputo, en tono irónico- en Argentina la gente tiene claro que lo viejo no funciona", en referencia a un tipo de modelo económico cerrado. Y aventuró que en las próximas elecciones "podrá venir otro, eventualmente, pero seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor de volver al pasado sáquenselo porque eso no viene más".

Caputo salió a rechazar las críticas de algunos economistas que reclaman terminar con el cepo residual, y defendió el plan monetario actual, al desmentir que las empresas tengan problemas para importar, exportar o comprar dólares.

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"Hoy hay dólares para todos los que quieren importar, incluso para los que quieren importar máquinas usadas o no tienen tanto capital de crédito. No hay arbitrariedad. Cualquiera puede importar, no hay problemas de dólares", afirmó.

Y aclaró que "tampoco hay problemas de dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos a sus casas matrices".

El ministro de Economía también se refirió a las divisas para ahorros personales y remarcó que "hay dólares para todos los argentinos que quieran ahorrar en esa moneda". En ese sentido, recordó que "hasta hace 2 años y medio había cepo. Hoy, todas las personas pueden comprar la cantidad de dólares que quieren", aseguró, buscando desmentir de esta manera las denuncias sobre restricciones.

Caputo defendió el modelo económico al señalar que en los dos años y medio de gestión de Milei se derribaron "dos mitos importantes del modelo anterior: uno, que es mejor tener una economía cerrada, que no es bueno abrirse al mundo porque corre riesgo nuestra industria". De inmediato, arremetió contra el kirchnerismo. "¿En qué industria éramos potencia en los últimos 20 años?", preguntó.

El funcionario advirtió que con ese modelo cerrado a las importaciones "no hemos logrado desarrollarnos ni siquiera en los sectores donde Argentina tiene una ventaja comparativa obvia, como es el agro". Y dijo que "por el contrario, lo que se logró fueron negocios que financiaba la gente pagando precios exorbitantes. Esa es la consecuencia de una economía cerrada: escasez de productos, etc".