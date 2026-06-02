La dura respuesta de Flor Peña a Laura Ubfal tras su controversial crítica a su hijo menor: "Me parece..."

En la misma línea, defendió la educación que reciben sus hijos y rechazó cualquier interpretación que sugiera una mirada despectiva hacia las mujeres.

“Es un niñito que en ningún momento se pone a pensar, 'che, qué atorranta esta mina, si mirá la madre que tiene'. No, y aparte... Mirá la madre, o sea, mis hijos saben cómo crecieron, con una madre libre crecieron, saben cómo respetan a las mujeres. Vos te pensás que mi hijo más grande alguna vez me dijo, eso no lo digas, eso no te lo pongas'”, señaló.

Asimismo, remarcó que sus tres hijos la acompañan y la respaldan incondicionalmente, en un entorno familiar donde el rol de la mujer siempre tuvo una fuerte presencia.

Embed

Al referirse específicamente a los dichos de Laura Ubfal, la actriz no ocultó su decepción. “Me sorprende y me da mucha tristeza, primero porque no viene a cuento en este momento y además porque si ella hubiera querido decirme algo me puede llamar por teléfono”, expresó.

Y profundizó: “No se indignó y no se indigna con un montón de cosas que dicen un montón de mujeres, no le indignan, pero se indigna conmigo un mes después y no me llama por teléfono. Si tiene mi teléfono, que me escriba y me diga 'che Flor, te parece tal cosa' y yo puedo llegar a debatir con ella y ya saben cómo soy, pero eso me parece como un delirio”.

Además, explicó qué fue lo que más la afectó de toda la controversia. “Pero además me parece un delirio ponerlo a Felipe, con 8 años, todo el tiempo en la tele mostrando como un niño, ¿qué están queriendo decir?”, cuestionó.

Por último, también rechazó de plano las acusaciones que sugieren que ella y Marley estarían sexualizando a sus hijos. “Estoy totalmente en desacuerdo, pero lo que más me duele fue lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave, chicos. Es como si yo me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata”, afirmó.

Y concluyó visiblemente molesta: “Pero esto ya me parece zarpado, y me parece zarpado en un momento donde no tenemos que estar hablando de mí, ¿Qué importo yo? Corremos el foco del debate. Mañana tenemos que ir a marchar todas pidiendo, por favor, que esto se termine”. Finalmente, agregó: “Además es lo ilógico de que todo se me cuestiona, porque cuando soy libre y bajo línea de libertad sexual también se me cuestiona, porque hace no tanto me mandaron a hacer videos porno por cómo soy yo. Entonces todo les molesta, todo les molesta”.

Flor Peña - me parece muy peligroso lo que dijo Ubfal - captura Intrusos

Qué es un incel, el término con el que Laura Ubfal apuntó contra Florencia Peña y su hijo de 8 años

La palabra incel proviene del inglés "involuntary celibate" ("célibe involuntario") y originalmente se utilizaba para describir a personas que deseaban tener relaciones afectivas o sexuales, pero no lograban conseguirlas. El término fue creado en la década de 1990 por una mujer canadiense para una comunidad de apoyo destinada a personas con dificultades para relacionarse.

Con el paso de los años, especialmente en foros de internet, el significado cambió. Hoy suele asociarse a una subcultura online integrada principalmente por hombres que atribuyen su falta de éxito romántico o sexual a las mujeres o a factores externos, y que en muchos casos expresan discursos misóginos, resentimiento hacia las mujeres y rechazo al feminismo. Diversos investigadores y organizaciones han vinculado a algunos sectores de esta comunidad con contenidos extremistas y violentos.

laura ubfal y flor peña

Por ese motivo, en el uso cotidiano y mediático, llamar a alguien "incel" ya no suele referirse simplemente a una persona sin pareja o sin experiencia sexual, sino que funciona como una etiqueta despectiva para señalar actitudes consideradas machistas, resentidas o misóginas.

En el caso de la polémica entre la periodista Laura Ubfal y la actriz Florencia Peña, el término cobró relevancia porque fue utilizado en medio de un debate sobre comentarios realizados por el hijo menor de la actriz, lo que generó repercusión y controversia en redes sociales y programas de espectáculos.