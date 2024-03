Una ex maestra de Javier Milei le hizo un reclamo en vivo: "Soy jubilada y..."

Embed

"Fui su maestra hace 40 años. Era un rubio divino. Después fue pasando de grados y lo fui perdiendo de vista. Pero era bravo, le gustaba jugar mucho, peleaba. Se peleaba con los chicos, estaba enfermo e igual salia a jugar. Le decían que no podía ir a jugar e iba a jugar", sumó.

Asimismo, Teresa, también conocida como "Techi", hizo una revelación: "Dijo cuando era chico que iba a llegar a presidente", recordó y comentó que, al cursar en el colegio, "no había bullying".

"Nosotras éramos firmes en ese momento con los alumnos, no existía", dijo. Sobre la familia del mandatario, dijo que no recuerda sobre la relación de sus padres y que no tuvo en el colegio a Karina Milei de alumna, hermana y mano derecha del presidente.

Volviendo a su firme reclamo, Teresa reconoció que "los medicamentos están terribles", aunque reconoció que "yo no tomo ninguno por suerte pero tengo compañeros que la están padeciendo bastante". "El salario docente es muy bajo", reclamó.

"Hay mucha oposición, espero que lo dejen gobernar. Cuando lo vi con la banda presidencial me dio mucha alegría", cerró.