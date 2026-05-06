La tajante reacción de Jimena Monteverde ante el fuerte rumor con El Trece y su relación con Mirtha Legrand

"Está muy bien por suerte. Ya vuelve el viernes, tiene muchas ganas de volver", anunció la buena noticia. Así, la conductora volverá a la pantalla luego de dos fines de semana de ausencia donde fue reemplazada por Juana Viale, una situación que había despertado preocupación y múltiples especulaciones entre sus seguidores más fieles.

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Qué pasó en La Cocina Rebelde, programa de Jimena Monteverde

En las últimas horas, Santiago Riva Roy contó en Ejército de LAM, por Bondi, detalles de la supuesta interna que estaría atravesando Jimena Monteverde con las autoridades del canal en torno a La Cocina Rebelde (El Trece), el ciclo que debutó en enero de 2026 y que rápidamente logró buena repercusión entre el público.

“Es la primera vez en la historia de la televisión que a una conductora le empieza a ir tan bien en su programa y, aun así, se genera un conflicto”, expresó el panelista.

Según explicó el periodista, el origen de la situación habría comenzado luego de un importante desperfecto técnico en el estudio donde se grababa el programa, algo que obligó a modificar por completo la dinámica habitual del ciclo. A partir de ahí, la producción improvisó una salida al aire desde la vereda, una decisión que, inesperadamente, terminó teniendo buenos resultados en materia de rating y repercusión.

Además, para dar detalles de lo que ocurre en el ciclo, aclaró: “Tiene un formato que le incomoda y todo viene a partir de un problema técnico en el estudio. La productora y el canal le dicen: 'Va a seguir así, esto llegó para quedarse'".

Más adelante, Riva Roy profundizó sobre el incidente que habría desencadenado el cambio de formato y explicó cómo reaccionó el equipo frente a la urgencia del momento.

“El estudio 4 del estudio mayor de Kuarzo se rompió, se cayó el techo con la parrilla de lucas completa y por ese tema salieron a improvisar a la calle”, comentó sobre las razones por las cuales transmitieron desde la vereda. Y agregó: “Están cocinando sobre la calle y ahí tienen muy buenos productores que salieron del shock a los dos minutos y dijeron ‘no levantemos, armemos vallas ’”.

“Armaron todo y ahí se nota la cara de cu… de Jimena, pero empezó a medir más rating y canal 13 y Kuarzo están contentos ”, detalló respecto a la mala onda que habría.

De acuerdo con la versión que circuló en el streaming, el éxito inesperado de estas emisiones callejeras habría llevado a las autoridades a extender la propuesta más tiempo del previsto, pese a las dudas iniciales de la conductora: “Pasaron los días y cuando Jimena preguntó si se solucionó le dijeron que sí, pero que ‘está midiendo’ y que lo iban a hacer por más tiempo ”.

Por último, Santiago expresó: “Es un programa que se quedó sin estudio, ni luces, ni nada. No hay presupuesto para alquilar un nuevo estudio. Ensayaron al aire y la pegaron, pero la conductora patalea, se queja y a pesar de eso le dicen que el programa sale a la calle”.