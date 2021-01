Vacunación: Ginés se reunió con diputados oficialistas y la oposición exige que vaya al Congreso

Ginés González García mantuvo un encuentro con diputados y dio detalles del plan de vacunación en la Argentina (Fuente: Presidencia)

"Tenemos un plan de vacunación en marcha y contratos firmados por más de 51 millones de dosis", aseguró Ginés González García durante el encuentro que mantuvo con diputados, al tiempo que adelantó cómo se desarrolla la campaña vacunatoria contra el Covid en Argentina. En paralelo, Juntos por el Cambio volvió a reclamar que el ministro debe brindar "informes en la Cámara de Diputados de la Nación y no en su despacho".

Acompañado por el titular de la ANMAT, Manuel Limeres, y Mirta Roses, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el ministro detalló las acciones de su cartera, la evolución en los análisis para la aprobación de las distintas vacunas y la estrategia de vacunación.

"Siempre es bueno compartir con los representantes del Poder Legislativo toda la información y la gestión que venimos realizando desde el Ministerio", afirmó González García.

Además, señaló que el Gobierno tiene "un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población.”

Asimismo, el ministro calificó el encuentro como "exitoso", al tiempo que resaltó el trabajo que lleva adelante el Ejecutivo "con todas las provincias en unidad, sin distinción partidaria porque nuestro objetivo es llevar confianza a la población y cuidar la salud de todos y todas".

"Nos ha puesto al tanto de las tratativas con los laboratorios. La gente del ANMAT nos ha explicado los detalles de los procesos de autorización", explicó minutos más tarde Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, en diálogo con A24.

En ese sentido, el diputado se lamentó por la ausencia de Juntos por el Cambio y aclaró que el encuentro "no venía a suplantar la presentación en la Cámara, era simplemente una reunión informativa". "Tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo", concluyó.

Sin embargo, Juntos por el Cambio decidió no participar de la reunión y exigieron una presentación pública del funcionario en el marco del cuerpo legislativo. El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló: "No hay más excusas. Luego de la confusión y la incertidumbre que crearon todo este tiempo con las vacunas, lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?".

La diputada y secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Claudia Najul, consideró que "si genuinamente el Presidente quiere que esta crisis la enfrentemos todos juntos, con pluralidad de miradas, no puede negar que el funcionario más importante en materia sanitaria vaya al Congreso".