Venden el departamento vecino al de Cristina Kirchner: cuánto sale y quiénes son los interesados

Venden el departamento vecino al de Cristina Kirchner: cuánto sale, cuál es su historia y quiénes son los interesados.

Desde la inmobiliaria explicaron que no hubo un pico de consultas por la presencia de la ex presidenta como vecina. Aunque admiten que se trata de un "detalle curioso", aseguran que lo que realmente atrae a los interesados es la calidad arquitectónica del inmueble, su ubicación y su metraje.

Seguridad reforzada y un entorno en recuperación

Algunos potenciales compradores destacan un “plus de seguridad” por el constante movimiento en la zona debido a la vigilancia por la presencia de una figura pública. No obstante, ese factor no resulta determinante para concretar la operación.

Los interesados suelen ser profesionales independientes, inversores inmobiliarios y personas del ámbito académico y cultural, atraídos por la arquitectura del edificio, su estado de conservación y el precio, que se mantiene por debajo de otras zonas céntricas como Recoleta, Belgrano o Núñez.

cristina-kirchner-denuncio-la-ministra-seguridad-patricia-bullrich-montar-un-operativo-policial-ilegal-madrugada-frente-su-casa-donde-permanece-detenida-foto-nawebp Esquina de San José y Humberto Primo. El edificio cuenta con protección cautelar y estilo racionalista clásico.

Hoy, el valor por metro cuadrado en Constitución ronda entre USD 1.700 y 1.750, un número muy competitivo si se lo compara con otras zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto convierte a la propiedad en una oportunidad destacada, de acuerdo con agentes del sector.

Un edificio con historia y protección patrimonial

Se trata de un edificio de principios del siglo XX, de cuatro pisos, actualmente bajo protección cautelar según el Código Urbanístico de la Ciudad. Su fachada se mantiene fiel al diseño original, con herrería en balcones, cornisas sobrias, muros portantes y aberturas originales que permiten una excelente iluminación natural. El basamento comercial está desocupado pero en buen estado, sin intervenciones invasivas ni alteraciones que hayan afectado su estética general.

El estado de conservación general del inmueble refuerza su valor, en un contexto donde el barrio de Constitución está mostrando señales de recuperación. Se observan nuevas oficinas, reconversión de locales y presencia de organismos públicos que apuntalan su perfil histórico y urbano.