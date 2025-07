Marcelo Birmajer, con Luis Novaresio: "Cristina Kirchner es una delincuente y que el Presidente insulte es un acto de cobardía"

Y siguió con su definición: "Cómo escuchás, qué es lo que te gusta de verdad. Un intelectual es alguien que dice: a mí me gustó el exorcista. Me gustan los western, no para provocar, sino porque es lo que de verdad siento en ese evento artístico".

Entonces le señaló a Luis Novaresio que "en las redes sociales, en los medios de comunicación, uno ve que los argumentos no hacen intersección. El odiador, el insultador, la grosería, inventa argumentos para rebatir. No son capaces de escuchar y rebatir".

Y usó una comparación con la cantidad de agua en el mundo para algo muy concreto: "Yo estoy seguro de que en el mundo, la estupidez siempre fue como el agua. Un 70% en cada uno de nosotros y en la humanidad".

La situación en Oriente Medio

En otro pasaje de la entrevista, Birmajer se refirió a la compleja situación planteada en Medio Oriente, entre Israel, Hamas y la población gazatí. "En mi opinión, los niños son sagrados en todas partes del mundo", inició su reflexión.

"La tragedia de los niños gazatíes es que sus padres, la mayoría, los padres, los adultos, prefieren matar judíos a proteger a sus propios hijos", indicó. Para sostener esa frase dijo: "Fijate que están denunciando los gazatíes y los medios de comunicación afines a Hamas que hay hambre y sed por culpa de Israel en Gaza. ¿Los judíos, no son seres humanos? ¿Los rehenes no tienen hambre, no tienen sed? ¿No se inició la guerra porque Hamas atacó el sur de Israel? Son desaparecidos los rehenes y nosotros sabemos de eso".

Y continuó: "Hamas, el grupo terrorista, ¿no tiene agua? ¿De dónde sacan esas camionetas? ¿Cómo tienen secuestrados a esos rehenes?".

Entonces, para terminar su reflexión, dijo: "¿El único lugar donde hay agua es ahí donde sacan las fotos? Destruir a Hamas es salvar a los niños de Gaza".

Y sobre el gobierno argentino en este tema puntualizó: "El posicionamiento internacional del gobierno de Milei es el mejor que ha tenido la Argentina, para mí, desde el 83 para acá, pero el hábito del insulto es inaceptable".

La consideración final fue otra vez sobre la realidad argentina: "Hay muchos productos que están aumentando y no le estamos diciendo, interrumpa esto inmediatamente; los jubilados están pésimo, no le estamos diciendo descalabre, emita. Ahora, podés dejar de insultar hoy".