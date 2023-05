“Queremos que las fórmulas presidenciales las elija el pueblo argentino, necesitamos democratizar nuestro frente político y trabajar mucho sobre las reglas de juego, luego vienen las candidaturas”, insistió en diálogo con Todo Noticias (TN).

tolosa alberto cristina.webp Victoria Tolosa Paz, por elecciones 2023: "Alberto Fernández y Cristina Kirchner se tienen que sentar como lo hicieron en mayo de 2019"

Y agregó que para ello, “el Presidente y la Vicepresidenta se tienen que sentar como lo hicieron en mayo de 2019″, planteó Tolosa Paz.

“Es imposible pensar que vamos a poder escribir las reglas de juego sino hay un encuentro entre ellos dos que determinen cómo y de qué manera salimos a la cancha, en qué puestos, en qué lugares, para ser nuevamente un frente competitivo”, profundizó.

"Somos parte de un frente político que trabaja todos los días para construir una herramienta que permita ampliar la participación y democratizar la elección de los candidatos en todas las categorías", enfatizó Tolosa Paz sobre el ordenamiento del oficialismo y remarcó que "es muy sano trabajar con esa idea".

Tolosa Paz sobre Kicillof de cara a las elecciones

La ministra afirmó además que "cada militante político puede no encontrase identificado con la gestión" del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y estimó que pueden haber "hombres y mujeres" en condiciones de "representar también una sumatoria de ideas”.

Para la funcionaria, Kicillof es “el candidato más fortalecido”, pero advirtió que “es necesario que haya "respeto".

tolosa.jpg

"El partido se juega con reglas claras. Con los jugadores que tengan roles claros y específicos. Debemos entender también cómo sale a jugar la oposición. No sé cuál es el miedo que puede tener alguien a someterse al voto popular para que se definan las fórmulas cuando llevamos 40 años de democracia. No digo que la única solución sean unas PASO. Esa discusión no se dio", apuntó.

La mirada de Tolosa Paz sobre la inflación

La funcionaria del Gobierno aclaró que más allá de las definiciones políticas, el Poder Ejecutivo debe atender el problema de la inflación y de la recuperación del salario: “Son parte de las asignaturas pendientes, queremos mejorar las condiciones de vida y el Gabinete trabaja para eso”.

“Argentina tiene problemas que resolver que está en manos del Presidente, de la Vicepresidenta y de todo el Gabinete. Son semanas muy críticas”, reconoció la ministra de Desarrollo Social, quien explicó que desde su cartera “hay un monitoreo permanente de las políticas sociales”.

Reconoce también que este contexto económico es escenario propicio para el surgimiento de posturas extremistas como las que pregona Javier Milei. Admitió que “el enojo del pueblo argentino es lógico”, pero sin nombrar el diputado libertario, señaló: “No queremos que ese enojo canalice hacia un voto que busca la destrucción de nuestra república, las instituciones y de la mirada del Estado. El Estado tiene que ser inteligente y eficiente. El mercado no soluciona lo que el Estado tiene que garantizar”.