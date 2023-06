Victoria Tolosa Paz respondió al "palazo frontal" de Cristina Kirchner: "Tiene una lectura equivocada"

Sobre la lista que presentó Unión por la Patria, con Sergio Massa como candidato a presidente y Agustín Rossi como vice, aseguró que "una definición de lo que pasó el viernes es que parimos la unidad, con el dolor de todos aquellos que tuvimos que ceder ante la aparición de una fórmula presidencial. Se vivió con desesperanza porque muchas personas confiaron en Daniel Scioli-Victoria Tolosa Paz. Wado de Pedro también quería estar en las PASO", aseguró.

La precandidata a diputada habló de cómo recibió las críticas que el viernes le hizo la Vicepresidenta. "Cuando Cristina quiere dar palitos, da palazos, y lo de ayer fue un palazo frontal, no se puede negar la contundencia", relató y aseguró que "tiene una lectura equivocada del rol de construcción de la unidad. Hubiese sido bueno que Juan Grabois se hubiera sumado a la unidad. Porque lo que ahora queda claro es que igual vamos a las PASO"

Enojada o no, Tolosa Paz apoya igual la fórmula Massa-Rossi

"La verdad es que pasaron cosas de un tremendo dolor y decepción para algunos de nosotros pero tenemos vocación de seguir construyendo" y disparó: “No es cierto que las posiciones políticas se definen por carguitos, yo no hago política por un carguito”, añadió.

"No valgo yo por mi nombre y apellido sino porque hay una construcción de abajo hacia arriba que se expresó en la militancia de más de 60 mil compañeras de la Provincia de Buenos Aires. Hay un peronismo que no tiene que estar cerrado", sumó y sobre el "destrato" de CKF disparó: "Preguntale a las mujeres qué sintieron. Es duro".

Finalmente, más allá de no formar parte de la fórmula dijo que apoyará a los candidatos que eligieron: "Yo voy a acompañar la formula Massa- Rossi, me gusta la fórmula. Mas allá de que me dolió no participar, voy a acompañar al espacio. Estoy segura que el 10 de diciembre, Alberto le va a dar la banda presidencial a Massa", concluyó.