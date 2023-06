Cristina Kirchner blanqueó la interna de Unión por la Patria y se prepara para una campaña a todo o nada

“Tiene que estar caliente con algo, porque exteriorizó cosas que nunca se hacen, como hablar tan mal del Presidente”, dijo a A24.com un funcionario del Gobierno que responde al ministro de Economía, Sergio Massa. “Además, lo más notorio de su malestar fue en un acto donde había que reivindicar los derechos humanos, es una bandera nuestra, salió hablando de una disputa partidaria”, dijo una fuente kirchnerista.

“No correspondía el discurso para el lugar y el momento que estábamos y lo que estábamos tratando de reivindicar”, señaló otro funcionario albetista del Gobierno. Si bien Cristina Kirchner bendijo a Massa como candidato presidencial para contener la furia de los ultra K por no tener un candidato propio, dejó sentado que su candidato preferido era Eduardo Wado De Pedro y dijo que ella era la que tenía más votos para marcar su condición de jefa política de UP.

Cristina Kirchner sacó los trapitos al sol de la interna oficialista

Cristina Kirchner Sergio Massa avión ESMA.jpg

Además, descalificó al presidente Alberto Fernández, a Victoria Tolosa Paz y a Santiago Cafiero. Y dijo que la condición para bajar a Scioli fue poner al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como vicepresidente de Massa y a dos funcionarios albertistas, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, en la lista de candidatos a diputados bonaerenses.

El dato sintomático fue que se trataba de un acto oficial en el Aeroparque Jorge Newbery en el que se anunciaba la repatriación del avión Skyvan PA-51, usado durante “los vuelos de la muerte” durante la dictadura militar, con funcionarios mayoritariamente kirchneristas y massistas, y organismos de derechos humanos.

Para el kirchnerismo, esa bandera es irrenunciable y Cristina Kirchner le dedicó unos pocos minutos, apoyó una ley para convertir el negacionismo en delito y luego dedicó varios minutos a sacar los trapitos al sol de Unión por la Patria.

La división era obvia: el Presidente estaba bien lejos, en Brasilia, visitando al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, con el canciller Santiago Cafiero y con el embajador Daniel Scioli, que el viernes último se vio presionado a resignar su aspiración presidencial por pedido de Alberto Fernández para dejarle su lugar a Massa, que reclamaba ser candidato único. Scioli había jurado a sus hombres que esta vez no renunciaría y competiría en las PASO.

"Nada inteligente podemos decir", dicen los sciolistas con furia

5608162450fe122b1d30fbd0751b4460_M.jpg Daniel Scioli lanzó oficialmente su precandidatura a presidente. (Foto: NA)

"Nada inteligente podemos decir sobre el tema, ya podremos hablar", señalan a A24.com en las filas sciolistas con evidente furia contra Massa y Alberto Fernández que terminó quitandole el apoyo. “El Gobierno y UP está más dividido que nunca. Es un gobierno y un espacio roto, ahora veremos cómo sigue la campaña, es un final abierto”, señalaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada luego del discurso de Cristina Kirchner.

Nadie sabe cómo reaccionará y si le dará su respaldo a Massa en el caso de que visualice dificultades en la economía o en las encuetas. Cristina Kirchner resignó a Wado De Pedro para la presidencia, pero logró colocarlo como primer senador bonaerense y a Máximo Kirchner como primer diputado. De los 15 primeros diputados de la Provincia, 11 son kirchneristas. Se corrió así de la candidatura presidencial, de suerte incierta, pero se aseguró control en los bloques peronistas.

La vicepresidenta intentó mostrar quién tiene la conducción política de UP. Fue inequívoco su apoyo a Massa para contrarrestar el agónico lanzamiento presidencial de Juan Grabois, un detractor de Massa, que puede seducir a muchos kirchneristas enojados con el ministro de Economía por los problemas económicos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Massa ratificó este lunes que negocia con el FMI auxilio y dólares hasta las elecciones.

FMI: negociaciones favorables, aunque con condiciones

kristalina sergio massa.jpg

Según sostuvo a A24.com Claudo Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI, el Fondo “le dará un auxilio a Massa pero no tanto como pretende”. Y buscará imponer más ajuste fiscal, una corrección cambiaria y tender relaciones “con todos los partidos políticos que puedan llegar a convertirse en el futuro gobierno”. “Pero apoyo habrá”, dijo.

Según Massa, las negociaciones serán “favorables”. Pero Cristina Kirchner buscó despejar los cuestionamientos a Massa de su propia tropa y contó los entretelones de la decisión de apoyar al ministro.

Cristina Kirchner se despegó y acusó a Alberto de promover las PASO

En medio de eso, Cristina Kirchner denostó a Alberto Fernández al decir que estaba “embanderado en las PASO” y que ella propiciaba “una lista de unidad”, aunque apoyó a Wado De Pedro contra Scioli. Argumentó que los gobernadores del PJ apoyaban a De Pedro, aunque no fue exactamente así.

Como eufemismo todos ellos hablaban de "lista de unidad", para no decir que no los convencía el ministro del Interior. Pero ella justificó su resignación a De Pedro en que Fernández nunca lo iba a aceptar y que de ese modo ella lo retiró para llegar a la "unidad". También se mostró concesiva, aunque con desdén por el Presidente cuando dijo que accedió a sus tres pedidos: Agustín Rossi, jefe de gabinete, como vicepresidente, y Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero como diputados nacionales en la lista bonaerense. Y le dio un guiño a Massa cuando dijo “hay que apostar para ganar”.

Para los massistas, Grabois no será un problema: “Con el correr de los días Grabois se va a terminar enamorando de Massa”, dijo el ministro de Transportes bonaerense, Jorge D’Onofrio a A24.com. En fotos del acto del 25 de mayo último se vio a ambos sonrientes como buenos amigos.

juan-grabois-paula-abal-medina.webp

Cristina Kirchner condicionó a Massa y criticó a los albertistas

El primer condicionamiento de Cristina Kirchner a Massa fue el propio acto oficial que compartieron juntos: un acto sobre la reivindicación de los derechos humanos. La temática tenía relación con el kirchnerismo y no con el massismo. Para Massa fue un gesto hacia sectores kirchneristas donde tiene detractores por su diálogo con el FMI y el ajuste fiscal del que lo acusan. En el acto estaba Agustín Rossi, albertista, pero había superpoblación de funcionarios K.

Cristina Kirchner le atribuyó a Alberto Fernández "la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo, donde perdimos por primera vez mayoría y quórum propio en el Senado". Y recordó que la candidata era Victoria Tolosa Paz en Buenos Aires.

"Hasta el pasado día viernes, 24 horas antes del cierre de lista, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo, estoy hablando de las consecuencias de esto, para presidente", relató.

Entretelones de las internas de UP, relatadas por Cristina

Fue entonces que con tono de desdén Cristina Kirchner reveló que Alberto Fernández negoció "dos cargos" en la lista de diputados. “Uno para la que competía contra Axel, y otro para quien hoy es canciller. Esta es la verdad de la milanesa", dijo sin nombrarlos. Y agregó que la renuncia de Scioli y de Tolosa Paz “se resolvió, dándole dos lugares a diputados”.

A todas luces, el candidato preferido de Cristina Kirchner era Wado De Pedro, pero tuvo que bajarlo ante la presión de muchos gobernadores, intendentes, dirigentes de la CGT y el propio Massa, por temor a una derrota.

De todos modos, Cristina Kirchner dijo que los gobernadores estaban de acuerdo con De Pedro y señaló que el único que no iba a apoyarlo era Alberto Fernández. "Es obvio... Wado de Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente", dijo. Y mirando a De Pedro agregó: "No te preocupes...".

Revelaciones de mensajes telefónicos de gobernadores

También leyó un mensaje de un gobernador por Whatsapp, al que no identificó, que señalaba que quería la lista de unidad y que si no apoyarían a "Wado" de Pedro. Cristina Kirchner pareció contradecir las interpretaciones políticas de que el cierre de lista la había dejado en una situación de debilidad y buscó ponerle condiciones al Presidente y al propio Massa como candidato, mostrándose como la jefa de la alianza por tener "más votos" pero estar "proscripta".

“Este tipo de cosas no se revelan, debería estar muy enojada para hacerlo”, señaló un dirigente massista que interpretó que Massa podría nacer devaluado al ponerse ella por encima, algo parecido a lo que hizo con Daniel Scioli cuando era candidato presidencial en 2015.

La gran pregunta que se abre ahora en UP es si Massa buscará quedar asociado al kirchnerismo puro para mantener su confianza o si se despegará para buscar los votos de los sectores independientes, aquella avenida del medio en la que busco fundar su candidatura de 2015 en la cual salió tercero detrás de Mauricio Macri y de Scioli.

Más tarde, en su primer discurso como candidato, al lanzar la candidatura de Federico Otermin como intendente de Lomas de Zamora, Massa atribuyo los problemas de la economía a las "anclas" que significaron el acuerdo de Macri con el FMI, la negociación del ex ministro Martín Guzmán con el Fondo y la pandemia, la guerra Rusia Ucrania y la sequía.

Massa, ahora, se pondrá en modo campaña, sin renunciar a ser ministro de Economía.